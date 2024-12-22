https://ria.ru/20241222/spetsoperatsiya-1990724366.html

Спецоперация, 22 декабря: освобождение населенных пунктов Красное и Лозовая

Спецоперация, 22 декабря: освобождение населенных пунктов Красное и Лозовая - РИА Новости, 22.12.2024

Спецоперация, 22 декабря: освобождение населенных пунктов Красное и Лозовая

Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, а военнослужащие группировки войск "Запад" - населенный пункт... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:57:00+03:00

2024-12-22T18:57:00+03:00

2024-12-22T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

харьковская область

дед мороз

снегурочка

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, а военнослужащие группировки войск "Запад" - населенный пункт Лозовая в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Освобождение Лозовой говорит о продвижении ВС РФ к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных позиций для наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1520 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Средства ПВО за сутки сбили 100 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Авиация и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников в 138 районах, следует из сводки российского оборонного ведомства. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе Leopard немецкого производства, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, общие потери ВСУ на курском направлении превысили 43 тысяч человек. ВСУ обстреляли ГорловкуУкраинские войска в воскресенье выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По уточнению представительства, Центрально-Городской район Горловки был обстрелян двумя "натовскими" снарядами, а Никитовский - тремя. Подарки в зону СВОРоссийским военнослужащим передали гумпомощь, подарки и сладости из рук Деда Мороза и Снегурочек, в роли которых выступили известные артисты, телеведущие и блогеры. В Деда Мороза перевоплотился телеведущий, доктор медицинских наук, участник "Команды Путина" Андрей Продеус. Роли Снегурочек на себя примерили певицы Наталья Качура и Ирина Ортман, а также представитель Народного фронта и блогер Екатерина Кожанова, сообщили в пресс-службе ростовского отделения Народного фронта. В рамках новогоднего сбора фонда "Всё для Победы!" военным, участвующим в спецоперации, передали дизельные и дровяные печи, газовые плитки и газ в баллонах, автомобильные преобразователи тока, грузовые буксировочные тросы, термосы, а также утепленную одежду, обувь и многое другое. Продеус отметил, что они собирали всё, чтобы военным было тепло - как от подарков, так и от "того душевного тепла, которое с каждым этим подарком передают люди". Качура добавила, что была счастлива оказаться в роли Снегурочки, встретиться с военнослужащими и подарить им положительные эмоции. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что миллионы простых граждан по всей стране очень хотели участвовать в новогоднем сборе и просили Народный фронт, чтобы накануне Нового года можно было отправить бойцам подарки, которые сделают их блиндажи "немножко похожими на дом". Критика ВСУ от депутата РадыУкраинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, один из ключевых родов войск - пехоту - украинские командиры отправляют в "мясные штурмы" без доразведки и взаимодействия подразделений. Она также отмечает, что украинских врачей, специалистов ПВО и артиллеристов отправляют воевать не по специальности, в результате чего они быстро погибают вместо того, чтобы совершенствовать ценные навыки. По мнению Безуглой, из-за ежедневных "тупых и отсталых" решений военного командования и игнорирования потребностей в профессионализме, правде и планировании служба в ВСУ фактически превращается для украинцев в рабство. Депутат заявила, что Украине нужен "перезапуск" военного руководства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

харьковская область

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Путин о том, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям Путин, говоря о проведении СВО, заявил журналисту Зарубину, что Россия должна была раньше соориентироваться, что оппоненты не собираются исполнять минские соглашения, ведь западные лидеры сами признались в том, что они и не собирались выполнять их, а хотели дать ВСУ время на перевооружение. Российский лидер отметил, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать, но конкретную дату и срок назвать трудно. 2024-12-22T18:57 true PT1M24S

Мирные жители об иностранных журналистах в оккупированной ВСУ Судже Тележурналистов из различных стран ежедневно незаконно привозили в оккупированную ВСУ Суджу в Курской области, чтобы они брали интервью у мирных жителей при помощи переводчика, рассказали РИА Новости эвакуированные жители. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что уголовные дела возбуждены против 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. 2024-12-22T18:57 true PT1M33S

Уничтожение польских наемников во время зачистки от ВСУ Курахово Польские наемники уничтожены во время зачистки от ВСУ Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Купол" 2024-12-22T18:57 true PT0M18S

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Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, харьковская область, дед мороз, снегурочка, вооруженные силы украины, верховная рада украины, андрей продеус, сцкк