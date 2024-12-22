Спецоперация, 22 декабря: освобождение населенных пунктов Красное и Лозовая
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, а военнослужащие группировки войск "Запад" - населенный пункт Лозовая в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Освобождение Лозовой говорит о продвижении ВС РФ к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных позиций для наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Красное в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Красное в Донецкой Народной Республике
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1520 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
Средства ПВО за сутки сбили 100 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников в 138 районах, следует из сводки российского оборонного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе Leopard немецкого производства, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, общие потери ВСУ на курском направлении превысили 43 тысяч человек.
ВСУ обстреляли Горловку
По уточнению представительства, Центрально-Городской район Горловки был обстрелян двумя "натовскими" снарядами, а Никитовский - тремя.
Подарки в зону СВО
Российским военнослужащим передали гумпомощь, подарки и сладости из рук Деда Мороза и Снегурочек, в роли которых выступили известные артисты, телеведущие и блогеры. В Деда Мороза перевоплотился телеведущий, доктор медицинских наук, участник "Команды Путина" Андрей Продеус. Роли Снегурочек на себя примерили певицы Наталья Качура и Ирина Ортман, а также представитель Народного фронта и блогер Екатерина Кожанова, сообщили в пресс-службе ростовского отделения Народного фронта.
В рамках новогоднего сбора фонда "Всё для Победы!" военным, участвующим в спецоперации, передали дизельные и дровяные печи, газовые плитки и газ в баллонах, автомобильные преобразователи тока, грузовые буксировочные тросы, термосы, а также утепленную одежду, обувь и многое другое.
Продеус отметил, что они собирали всё, чтобы военным было тепло - как от подарков, так и от "того душевного тепла, которое с каждым этим подарком передают люди". Качура добавила, что была счастлива оказаться в роли Снегурочки, встретиться с военнослужащими и подарить им положительные эмоции. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что миллионы простых граждан по всей стране очень хотели участвовать в новогоднем сборе и просили Народный фронт, чтобы накануне Нового года можно было отправить бойцам подарки, которые сделают их блиндажи "немножко похожими на дом".
Критика ВСУ от депутата Рады
Украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, один из ключевых родов войск - пехоту - украинские командиры отправляют в "мясные штурмы" без доразведки и взаимодействия подразделений. Она также отмечает, что украинских врачей, специалистов ПВО и артиллеристов отправляют воевать не по специальности, в результате чего они быстро погибают вместо того, чтобы совершенствовать ценные навыки.
По мнению Безуглой, из-за ежедневных "тупых и отсталых" решений военного командования и игнорирования потребностей в профессионализме, правде и планировании служба в ВСУ фактически превращается для украинцев в рабство. Депутат заявила, что Украине нужен "перезапуск" военного руководства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18