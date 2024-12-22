https://ria.ru/20241222/sochi-1990726780.html
В Сочи возбудили дело против мужчины за истязания бывшей возлюбленной
В Сочи возбудили дело против мужчины за истязания бывшей возлюбленной - РИА Новости, 22.12.2024
В Сочи возбудили дело против мужчины за истязания бывшей возлюбленной
Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство - после того, как сочинец избил бывшую возлюбленную и выколол ей глаз гаечным ключом, следует из... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:00:00+03:00
2024-12-22T19:00:00+03:00
2024-12-22T19:11:00+03:00
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство - после того, как сочинец избил бывшую возлюбленную и выколол ей глаз гаечным ключом, следует из релиза СУСК РФ по Краснодарскому краю. В сети появились кадры, где женщина в больнице с перебинтованным лицом рассказывает о том, что ей удалили глаз, потому что его не удалось собрать после того, как мужчина сделал ключом из её глаза "кашу", всего на лице у женщины, по ее словам, шесть швов, также у нее переломана рука и несколько ребер. "Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство знакомой (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в пятницу ночью мужчина пришёл в квартиру дома по Грузинскому переулку, где проживала его 41-летняя знакомая. Он бил возлюбленную как руками в лицо и голову, так и, по данным краевого главка МВД, раздвижным гаечным ключом. Бывшего сожителя пострадавшей задержали на территории города-курорта, он оказался уже ранее судим. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном.
https://ria.ru/20241107/moskva-1982462182.html
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи
В Сочи возбудили дело против мужчины за истязания бывшей возлюбленной
В Сочи мужчина избил бывшую возлюбленную и выколол ей глаз гаечным ключом