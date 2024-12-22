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Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 22.12.2024
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08:26 22.12.2024 (обновлено: 09:06 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/shturm-1990677560.html
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ на Кураховском направлении
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 22.12.2024
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ на Кураховском направлении
Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" вчетвером уничтожили 12 человек личного состава ВСУ, находящихся на хорошо... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:26:00+03:00
2024-12-22T09:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" вчетвером уничтожили 12 человек личного состава ВСУ, находящихся на хорошо укреплённых позициях Кураховского направления, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным "Кобра"."Закинули туда две гранаты, зашли и уничтожили в блиндаже еще плюсом четыре солдата ВСУ. А в общем в этом опорном пункте было зачищено двенадцать солдат ВСУ, а их штурмовало четыре бойца", - рассказал командир подразделения.С его слов, в пять утра двойка штурмовиков выдвинулась на первый опорник, расположенный в лесополосе на Кураховском направлении. Перед позициями была открытая местность. Численность состава ВСУ была неизвестна, так как противник действовал скрытно. Первый опорник оказался пуст. Противник сосредоточил свои силы во втором блиндаже. Укрепленную позицию перед штурмом "раздергивали" с помощью атак FPV-дронов.При штурме второго блиндажа было уничтожено около 8 человек. Противник вызвал эвакуацию, но она была уничтожена операторами FPV-дронов. После чего солдатам ВСУ было предложено сдаться в плен, но они отказались."Закинули туда одну гранату, противник был еще до сих пор живой, потому что блиндаж был очень хорошо защищенный. Закинули туда две гранаты, зашли и уничтожили в блиндаже еще плюсом четыре солдата ВСУ", - добавил подробности захвата укрепленных позиций командир штурмовиков.Все действия штурмовиков корректировались с помощью БПЛА. За данную операцию командир был награжден медалью "За отвагу".
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ на Кураховском направлении

Бойцы "Броска Кобры" уничтожили 12 солдат ВСУ на Кураховском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" вчетвером уничтожили 12 человек личного состава ВСУ, находящихся на хорошо укреплённых позициях Кураховского направления, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным "Кобра".
"Закинули туда две гранаты, зашли и уничтожили в блиндаже еще плюсом четыре солдата ВСУ. А в общем в этом опорном пункте было зачищено двенадцать солдат ВСУ, а их штурмовало четыре бойца", - рассказал командир подразделения.
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С его слов, в пять утра двойка штурмовиков выдвинулась на первый опорник, расположенный в лесополосе на Кураховском направлении. Перед позициями была открытая местность. Численность состава ВСУ была неизвестна, так как противник действовал скрытно. Первый опорник оказался пуст. Противник сосредоточил свои силы во втором блиндаже. Укрепленную позицию перед штурмом "раздергивали" с помощью атак FPV-дронов.
При штурме второго блиндажа было уничтожено около 8 человек. Противник вызвал эвакуацию, но она была уничтожена операторами FPV-дронов. После чего солдатам ВСУ было предложено сдаться в плен, но они отказались.
"Закинули туда одну гранату, противник был еще до сих пор живой, потому что блиндаж был очень хорошо защищенный. Закинули туда две гранаты, зашли и уничтожили в блиндаже еще плюсом четыре солдата ВСУ", - добавил подробности захвата укрепленных позиций командир штурмовиков.
Все действия штурмовиков корректировались с помощью БПЛА. За данную операцию командир был награжден медалью "За отвагу".
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