https://ria.ru/20241222/senator-1990751871.html

Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю

Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю - РИА Новости, 22.12.2024

Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю

интервью телеканалу CNN независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин, назвав обе палаты Капитолия "отстойными". РИА Новости, 22.12.2024

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Завершающий работу конгресс США оказался худшим за всю американскую историю по результатам своей деятельности, заявил в интервью телеканалу CNN независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин, назвав обе палаты Капитолия "отстойными". "Это был худший конгресс в истории Соединенных Штатов Америки. Все из-за того, что палата представителей не в состоянии двигаться", - заявил он.По оценке Манчина, сохраняющееся распределение мест с незначительным перевесом республиканцев над демократами дает возможность всего одному конгрессмену создавать угрозу смещать с занимаемой должности спикера палаты представителей. Сенатор отметил, что единственная возможность оставаться спикером палаты - это ничего не делать, потому что в противном случае есть вероятность кого-нибудь "расстроить". "(Сенат - ред.) - отстой. Что ж, палата представителей отстойнее сената. Бедняги, мне их там так жаль. Они не могут двигаться", - резюмировал Манчин, который отказался переизбираться в новый состав конгресса и покидает его. В январе 2025 года в США приступает к работе 119-й американский конгресс. В нем палата представителей будет по-прежнему контролироваться Республиканской партией, которой отходят 220 из 435 кресел. Сенат также уйдет под контроль республиканцам, они займут там 53 из 100 мест, обеспечив себе контроль над обеими палатами конгресса США.

https://ria.ru/20241222/mask-1990699693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, западная виргиния