Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 22.12.2024 (обновлено: 23:53 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/senator-1990751871.html
Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю
Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю - РИА Новости, 22.12.2024
Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю
интервью телеканалу CNN независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин, назвав обе палаты Капитолия "отстойными". РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T23:50:00+03:00
2024-12-22T23:53:00+03:00
в мире
сша
западная виргиния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Завершающий работу конгресс США оказался худшим за всю американскую историю по результатам своей деятельности, заявил в интервью телеканалу CNN независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин, назвав обе палаты Капитолия "отстойными". &quot;Это был худший конгресс в истории Соединенных Штатов Америки. Все из-за того, что палата представителей не в состоянии двигаться&quot;, - заявил он.По оценке Манчина, сохраняющееся распределение мест с незначительным перевесом республиканцев над демократами дает возможность всего одному конгрессмену создавать угрозу смещать с занимаемой должности спикера палаты представителей. Сенатор отметил, что единственная возможность оставаться спикером палаты - это ничего не делать, потому что в противном случае есть вероятность кого-нибудь "расстроить". "(Сенат - ред.) - отстой. Что ж, палата представителей отстойнее сената. Бедняги, мне их там так жаль. Они не могут двигаться", - резюмировал Манчин, который отказался переизбираться в новый состав конгресса и покидает его. В январе 2025 года в США приступает к работе 119-й американский конгресс. В нем палата представителей будет по-прежнему контролироваться Республиканской партией, которой отходят 220 из 435 кресел. Сенат также уйдет под контроль республиканцам, они займут там 53 из 100 мест, обеспечив себе контроль над обеими палатами конгресса США.
https://ria.ru/20241222/mask-1990699693.html
https://ria.ru/20240307/ssha-1931839884.html
сша
западная виргиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, западная виргиния
В мире, США, Западная Виргиния
Американский сенатор назвал действующий конгресс худшим за всю историю

CNN: независимый сенатор Манчин назвал действующий конгресс США отстойным

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Завершающий работу конгресс США оказался худшим за всю американскую историю по результатам своей деятельности, заявил в интервью телеканалу CNN независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин, назвав обе палаты Капитолия "отстойными".
«

"Это был худший конгресс в истории Соединенных Штатов Америки. Все из-за того, что палата представителей не в состоянии двигаться", - заявил он.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Маск призвал проверять умственные способности чиновников
Вчера, 13:45
По оценке Манчина, сохраняющееся распределение мест с незначительным перевесом республиканцев над демократами дает возможность всего одному конгрессмену создавать угрозу смещать с занимаемой должности спикера палаты представителей. Сенатор отметил, что единственная возможность оставаться спикером палаты - это ничего не делать, потому что в противном случае есть вероятность кого-нибудь "расстроить".
"(Сенат - ред.) - отстой. Что ж, палата представителей отстойнее сената. Бедняги, мне их там так жаль. Они не могут двигаться", - резюмировал Манчин, который отказался переизбираться в новый состав конгресса и покидает его.
В январе 2025 года в США приступает к работе 119-й американский конгресс. В нем палата представителей будет по-прежнему контролироваться Республиканской партией, которой отходят 220 из 435 кресел. Сенат также уйдет под контроль республиканцам, они займут там 53 из 100 мест, обеспечив себе контроль над обеими палатами конгресса США.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Американский сенатор заявил, что Байден оторван от жизни
7 марта, 22:35
 
В миреСШАЗападная Виргиния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала