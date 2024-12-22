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Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах - РИА Новости, 22.12.2024
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10:34 22.12.2024 (обновлено: 18:07 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/sberbank-1990686984.html
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах - РИА Новости, 22.12.2024
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах после участившихся попыток поджога, совершаемых под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:34:00+03:00
2024-12-22T18:07:00+03:00
россия
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах после участившихся попыток поджога, совершаемых под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе кредитной организации. По данным банка, число попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю. "Сбер предпринял максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что в приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Безопасность" можно бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус, это поможет пользователям обезопасить себя. Всего в приложении банка доступно порядка 20 сервисов по безопасности.
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россия, сбербанк россии, общество
Россия, Сбербанк России, Общество
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах

В Сбере предостерегли клиентов против мошенников, убеждающих поджигать банки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах после участившихся попыток поджога, совершаемых под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
По данным банка, число попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю.
"Сбер предпринял максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Безопасность" можно бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус, это поможет пользователям обезопасить себя. Всего в приложении банка доступно порядка 20 сервисов по безопасности.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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