https://ria.ru/20241222/sberbank-1990686984.html
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах - РИА Новости, 22.12.2024
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах после участившихся попыток поджога, совершаемых под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:34:00+03:00
2024-12-22T10:34:00+03:00
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россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах после участившихся попыток поджога, совершаемых под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе кредитной организации. По данным банка, число попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю. "Сбер предпринял максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что в приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Безопасность" можно бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус, это поможет пользователям обезопасить себя. Всего в приложении банка доступно порядка 20 сервисов по безопасности.
https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html
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россия, сбербанк россии, общество
Россия, Сбербанк России, Общество
Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах
В Сбере предостерегли клиентов против мошенников, убеждающих поджигать банки