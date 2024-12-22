https://ria.ru/20241222/sberbank-1990686984.html

Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах

Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах - РИА Новости, 22.12.2024

Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах

Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах после участившихся попыток поджога, совершаемых под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T10:34:00+03:00

2024-12-22T10:34:00+03:00

2024-12-22T18:07:00+03:00

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах после участившихся попыток поджога, совершаемых под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе кредитной организации. По данным банка, число попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю. "Сбер предпринял максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что в приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Безопасность" можно бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус, это поможет пользователям обезопасить себя. Всего в приложении банка доступно порядка 20 сервисов по безопасности.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

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