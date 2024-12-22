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Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России - РИА Новости, 22.12.2024
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10:07 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/sberbank-1990684712.html
Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России
Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России - РИА Новости, 22.12.2024
Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России
Количество попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе Сбербанка. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:07:00+03:00
2024-12-22T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе Сбербанка. "Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, за последнюю неделю в России на 30% возросло количество подобных нападений", - говорится в сообщении. Отмечается, что телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например, совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение. Согласно сообщению пресс-службы, как правило, злоумышленники просят снимать на видео процесс нападения. А деньги никто не возвращает. "Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников", - рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20241211/moshennichestvo-1988701707.html
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происшествия, россия, украина, станислав кузнецов, сбербанк россии
Происшествия, Россия, Украина, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России

Сбербанк: число попыток поджога зданий и банков в России выросло на 30%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, за последнюю неделю в России на 30% возросло количество подобных нападений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например, совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение.
Согласно сообщению пресс-службы, как правило, злоумышленники просят снимать на видео процесс нападения. А деньги никто не возвращает.
"Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников", - рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
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