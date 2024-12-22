https://ria.ru/20241222/sberbank-1990684712.html

Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России

Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России - РИА Новости, 22.12.2024

Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России

Количество попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе Сбербанка. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T10:07:00+03:00

2024-12-22T10:07:00+03:00

2024-12-22T10:07:00+03:00

происшествия

россия

украина

станислав кузнецов

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество попыток поджога административных зданий и банков в РФ под влиянием мошенников выросло на 30% за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе Сбербанка. "Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, за последнюю неделю в России на 30% возросло количество подобных нападений", - говорится в сообщении. Отмечается, что телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например, совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение. Согласно сообщению пресс-службы, как правило, злоумышленники просят снимать на видео процесс нападения. А деньги никто не возвращает. "Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников", - рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20241211/moshennichestvo-1988701707.html

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, станислав кузнецов, сбербанк россии