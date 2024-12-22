Китай ввел санкции против двух канадских компаний и их сотрудников
КНР ввел санкции против двух канадских компаний, занимающихся правами человека
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Китай ввел санкции против двух канадских компаний, занимающихся вопросами прав человека в Синьцзяне и Тибете, а также 20 их сотрудников, следует из заявления на сайте МИД КНР.
В частности, под санкции подпали компании Uyghur Rights Advocacy Project и Canada-Tibet Committee, а также в общей сложности 20 сотрудников этих компаний.
Санкции включают заморозку движимого, недвижимого и других видов имущества на территории Китая, кроме того запрет организациям и частным лицам в Китае на осуществление сделок, сотрудничества и других видов деятельности. Людям, подпавшим под санкции, помимо вышеперечисленного, запрещен въезд в Китай, в том числе в Гонконг и Макао.
В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в якобы нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров якобы можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.