https://ria.ru/20241222/samolet-1990678147.html
Пассажира и двух пилотов Ан-2 доставили в больницу на Камчатке
Пассажира и двух пилотов Ан-2 доставили в больницу на Камчатке - РИА Новости, 22.12.2024
Пассажира и двух пилотов Ан-2 доставили в больницу на Камчатке
Пассажир и два пилота самолета Ан-2, попавшего в ЧП на Камчатке, доставлены в медучреждение в поселке Мильково, сообщил официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:47:00+03:00
2024-12-22T08:47:00+03:00
2024-12-22T08:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пассажир и два пилота самолета Ан-2, попавшего в ЧП на Камчатке, доставлены в медучреждение в поселке Мильково, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. "Около 7 утра по московскому времени ПСВС Росавиации со спасателями Камчатской РПСБ на борту доставило двух пилотов и пассажира самолета Ан-2 в поселок Мильково. Пострадавшие доставлены в медучреждение", - написал он. Воздушное судно Ан-2 в четверг следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В воскресенье официальный представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что около пяти утра по московскому времени самолет был найден. Три человека, летевшие на самолете, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуировали с места ЧП. В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице. Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20241217/samolet-1989635699.html
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происшествия, россия, камчатка, усть-камчатский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Россия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
Пассажира и двух пилотов Ан-2 доставили в больницу на Камчатке
Пострадавших при ЧП с самолетом Ан-2 на Камчатке доставили в медучреждение