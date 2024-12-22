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Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты - РИА Новости, 22.12.2024
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06:16 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/salyuty-1990672090.html
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты - РИА Новости, 22.12.2024
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты
Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:16:00+03:00
2024-12-22T06:16:00+03:00
мария спиридонова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях (на крышах, балконах, из окон), вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи, в метель, в зоне домов, в лесах", - сказала она. При этом Спиридонова отметила, что эти правила не касаются хлопушек, бенгальских огней. "Запускать пиротехнику можно на открытой местности в радиусе 50 метров от домов, рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи, запускать могут только лица, достигшие 16-летнего возраста", - сказала юрист.
https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html
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мария спиридонова
Мария Спиридонова
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты

Юрист Спиридонова: запускать салюты нельзя на балконах, возле домов и деревьев

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.
"Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях (на крышах, балконах, из окон), вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи, в метель, в зоне домов, в лесах", - сказала она.
При этом Спиридонова отметила, что эти правила не касаются хлопушек, бенгальских огней.
"Запускать пиротехнику можно на открытой местности в радиусе 50 метров от домов, рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи, запускать могут только лица, достигшие 16-летнего возраста", - сказала юрист.
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