https://ria.ru/20241222/salyuty-1990672090.html

Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты

Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты - РИА Новости, 22.12.2024

Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты

Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T06:16:00+03:00

2024-12-22T06:16:00+03:00

2024-12-22T06:16:00+03:00

мария спиридонова

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях (на крышах, балконах, из окон), вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи, в метель, в зоне домов, в лесах", - сказала она. При этом Спиридонова отметила, что эти правила не касаются хлопушек, бенгальских огней. "Запускать пиротехнику можно на открытой местности в радиусе 50 метров от домов, рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи, запускать могут только лица, достигшие 16-летнего возраста", - сказала юрист.

https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мария спиридонова