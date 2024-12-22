https://ria.ru/20241222/salyuty-1990672090.html
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты - РИА Новости, 22.12.2024
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты
Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:16:00+03:00
2024-12-22T06:16:00+03:00
2024-12-22T06:16:00+03:00
мария спиридонова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_c4641f86f83f3671de781048bbc94863.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях (на крышах, балконах, из окон), вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи, в метель, в зоне домов, в лесах", - сказала она. При этом Спиридонова отметила, что эти правила не касаются хлопушек, бенгальских огней. "Запускать пиротехнику можно на открытой местности в радиусе 50 метров от домов, рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи, запускать могут только лица, достигшие 16-летнего возраста", - сказала юрист.
https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_66ddd753e62fa42829e00636da19d81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария спиридонова
Юрист назвала места, где нельзя запускать салюты
Юрист Спиридонова: запускать салюты нельзя на балконах, возле домов и деревьев
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запускать салюты на балконах, возле домов, деревьев и в метель нельзя, а на открытой местности и лицами старше 16 лет - можно, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.
"Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях (на крышах, балконах, из окон), вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи, в метель, в зоне домов, в лесах", - сказала она.
При этом Спиридонова
отметила, что эти правила не касаются хлопушек, бенгальских огней.
"Запускать пиротехнику можно на открытой местности в радиусе 50 метров от домов, рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи, запускать могут только лица, достигшие 16-летнего возраста", - сказала юрист.