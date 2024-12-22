https://ria.ru/20241222/rybaki-1990688792.html
Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы
Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы - РИА Новости, 22.12.2024
Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы
Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в 2024 году - морозильный рыболовный консервный траулер "Петр I" выловил 93,5 тысячи тонн... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в 2024 году - морозильный рыболовный консервный траулер "Петр I" выловил 93,5 тысячи тонн рыбы, рассказали РИА Новости в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ). "Российский морозильный рыболовный консервный траулер "Петр I" (принадлежит компании "Тралфлот", члену ВАРПЭ) за неполный 2024 год выловил 93,5 тыс. тонн рыбы. Таким образом, российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года", - сказали в ассоциации. Предыдущим рекордом было 90 тысяч тонн рыбы - его также установил "Петр I". Судно завершило промысловый сезон в пятницу, 20 декабря, оно было на ловле 307 дней: первый рейс длился с 8 января по 1 июня, а второй — с 2 июля по 20 декабря. Общий состав двух экипажей — 130 человек. Зимой и весной траулер добывал в Охотском море и Тихом океане минтай, сельдь, иваси и скумбрию, а летом и осенью — иваси и скумбрию в Тихом океане. Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что российским рыбакам позволяет удерживать лидерство возвращение сардины иваси. "Ее добыча после 25-летнего перерыва началась в 2018 году, и за минувшие годы вылов вырос почти в 10 раз. В этом году, к слову, рыбаки добыли уже 582,6 тысяч тонн иваси, что стало наивысшим показателем за весь постсоветский период", - добавил он.
https://ria.ru/20241205/britanija-1987451942.html
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экономика, тихий океан, охотское море
Экономика, Тихий океан, Охотское море
Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы
ВАРПЭ: Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в 2024 году - морозильный рыболовный консервный траулер "Петр I" выловил 93,5 тысячи тонн рыбы, рассказали РИА Новости в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).
"Российский морозильный рыболовный консервный траулер "Петр I" (принадлежит компании "Тралфлот", члену ВАРПЭ) за неполный 2024 год выловил 93,5 тыс. тонн рыбы. Таким образом, российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года", - сказали в ассоциации.
Предыдущим рекордом было 90 тысяч тонн рыбы - его также установил "Петр I".
Судно завершило промысловый сезон в пятницу, 20 декабря, оно было на ловле 307 дней: первый рейс длился с 8 января по 1 июня, а второй — с 2 июля по 20 декабря. Общий состав двух экипажей — 130 человек. Зимой и весной траулер добывал в Охотском море
и Тихом океане
минтай, сельдь, иваси и скумбрию, а летом и осенью — иваси и скумбрию в Тихом океане.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что российским рыбакам позволяет удерживать лидерство возвращение сардины иваси.
"Ее добыча после 25-летнего перерыва началась в 2018 году, и за минувшие годы вылов вырос почти в 10 раз. В этом году, к слову, рыбаки добыли уже 582,6 тысяч тонн иваси, что стало наивысшим показателем за весь постсоветский период", - добавил он.