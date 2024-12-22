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СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.12.2024
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09:14 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/rs-1990679564.html
СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине
СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.12.2024
СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики, пишет... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:14:00+03:00
2024-12-22T09:14:00+03:00
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владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
в мире
украина
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики, пишет Responsible Statecraft."У новой администрации есть возможность сломить статус-кво и убедить Россию свернуть боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — этот вопрос непременно привлечет внимание президента Владимира Путина. Такой вариант может оказаться привлекательным и для Трампа, ведь он привык смотреть на мир глазами бизнесмена в поисках выгодной сделки", — говорится в материале.Как указал обозреватель, США могут помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине: такая инициатива будет включать в себя снятие санкций с Северного морского пути, а также стимуляция западных инвестиций в этот проект."Если Трамп всерьез проникнется этой масштабной сделкой и примется ее продавливать, это поможет не только вернуть мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом", — резюмировал автор статьи.Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241221/putin-1990616833.html
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арктика, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, в мире, украина
Арктика, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире, Украина
СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине

RS: Трамп может способствовать завершению конфликта на Украине развитием Арктики

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики, пишет Responsible Statecraft.
«
"У новой администрации есть возможность сломить статус-кво и убедить Россию свернуть боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — этот вопрос непременно привлечет внимание президента Владимира Путина. Такой вариант может оказаться привлекательным и для Трампа, ведь он привык смотреть на мир глазами бизнесмена в поисках выгодной сделки", — говорится в материале.
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В США сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 16:59
Как указал обозреватель, США могут помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине: такая инициатива будет включать в себя снятие санкций с Северного морского пути, а также стимуляция западных инвестиций в этот проект.
«
"Если Трамп всерьез проникнется этой масштабной сделкой и примется ее продавливать, это поможет не только вернуть мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом", — резюмировал автор статьи.
Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского
Вчера, 14:30
 
АрктикаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВ миреУкраина
 
 
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