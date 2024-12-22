https://ria.ru/20241222/rs-1990679564.html

СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине

СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.12.2024

СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики, пишет... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:14:00+03:00

2024-12-22T09:14:00+03:00

2024-12-22T09:14:00+03:00

арктика

россия

сша

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики, пишет Responsible Statecraft."У новой администрации есть возможность сломить статус-кво и убедить Россию свернуть боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — этот вопрос непременно привлечет внимание президента Владимира Путина. Такой вариант может оказаться привлекательным и для Трампа, ведь он привык смотреть на мир глазами бизнесмена в поисках выгодной сделки", — говорится в материале.Как указал обозреватель, США могут помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине: такая инициатива будет включать в себя снятие санкций с Северного морского пути, а также стимуляция западных инвестиций в этот проект."Если Трамп всерьез проникнется этой масштабной сделкой и примется ее продавливать, это поможет не только вернуть мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом", — резюмировал автор статьи.Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241221/putin-1990616833.html

https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990601552.html

арктика

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, в мире, украина