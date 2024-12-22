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"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.12.2024
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11:53 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/rossiya-1990691658.html
"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России
"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.12.2024
"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России
Укрепление России сделало скорый распад Украины необратимым, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:53:00+03:00
2024-12-22T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Укрепление России сделало скорый распад Украины необратимым, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, что сделало необратимым исход конфликта, который пока не завершился, но ведет к распаду Украины, если только западные лидеры не решат изменить ситуацию в целом и перейти к прямой и глобальной войне с Россией", — говорится в материале.Как также отметил обозреватель, на Западе ожидали, что Россия в конфликте с Украиной, поддерживаемой НАТО, погрузится в кризис, но этого не произошло.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990686095.html
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в мире, украина, россия, италия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Италия, Сергей Лавров, НАТО
"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России

L'AntiDiplomatico: укрепление России сделало распад Украины необратимым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Укрепление России сделало скорый распад Украины необратимым, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«
"Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, что сделало необратимым исход конфликта, который пока не завершился, но ведет к распаду Украины, если только западные лидеры не решат изменить ситуацию в целом и перейти к прямой и глобальной войне с Россией", — говорится в материале.
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Как также отметил обозреватель, на Западе ожидали, что Россия в конфликте с Украиной, поддерживаемой НАТО, погрузится в кризис, но этого не произошло.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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