https://ria.ru/20241222/rossiya-1990691658.html

"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России

"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.12.2024

"Ведет к распаду". В Италии сделали неожиданное заявление о России

Укрепление России сделало скорый распад Украины необратимым, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 22.12.2024

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Укрепление России сделало скорый распад Украины необратимым, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, что сделало необратимым исход конфликта, который пока не завершился, но ведет к распаду Украины, если только западные лидеры не решат изменить ситуацию в целом и перейти к прямой и глобальной войне с Россией", — говорится в материале.Как также отметил обозреватель, на Западе ожидали, что Россия в конфликте с Украиной, поддерживаемой НАТО, погрузится в кризис, но этого не произошло.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, италия, сергей лавров, нато