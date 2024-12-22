Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках - РИА Новости, 22.12.2024
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Атаки украинских войск на васильевском направлении запорожской линии фронта захлебнулись, враг понес существенные потери и отступил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:24:00+03:00
2024-12-22T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e007836bc01c9773f5f3a172fd0c8326.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Атаки украинских войск на васильевском направлении запорожской линии фронта захлебнулись, враг понес существенные потери и отступил, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ после долгой паузы возобновили попытки наступления на васильевском направлении, но ВС РФ их отразили. По его словам, основные бои сейчас идут в Каменском. По противнику наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация. "Никакого прорыва ВСУ на васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чем разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Всё это - вброс вражеской стороны. Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор и понес существенные потери. Все атаки захлебнулись", - сказал Рогов. По его словам, враг отступил на исходные позиции, а российские войска не допустили прорыва линии обороны. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241222/vsu-1990707150.html
https://ria.ru/20241221/kurahovo-1990568642.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c93923c45ea2a0be90fabd5e7ecbd2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках

Рогов: атаки украинских войск в Запорожской области захлебнулись

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Атаки украинских войск на васильевском направлении запорожской линии фронта захлебнулись, враг понес существенные потери и отступил, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ после долгой паузы возобновили попытки наступления на васильевском направлении, но ВС РФ их отразили. По его словам, основные бои сейчас идут в Каменском. По противнику наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России
Вчера, 15:23
"Никакого прорыва ВСУ на васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чем разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Всё это - вброс вражеской стороны. Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор и понес существенные потери. Все атаки захлебнулись", - сказал Рогов.
По его словам, враг отступил на исходные позиции, а российские войска не допустили прорыва линии обороны.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Украинские войска начали отводить силы из Курахово, заявил Рогов
21 декабря, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала