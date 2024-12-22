https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках - РИА Новости, 22.12.2024
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Атаки украинских войск на васильевском направлении запорожской линии фронта захлебнулись, враг понес существенные потери и отступил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:24:00+03:00
2024-12-22T20:24:00+03:00
2024-12-22T20:24:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Атаки украинских войск на васильевском направлении запорожской линии фронта захлебнулись, враг понес существенные потери и отступил, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ после долгой паузы возобновили попытки наступления на васильевском направлении, но ВС РФ их отразили. По его словам, основные бои сейчас идут в Каменском. По противнику наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация. "Никакого прорыва ВСУ на васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чем разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Всё это - вброс вражеской стороны. Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор и понес существенные потери. Все атаки захлебнулись", - сказал Рогов. По его словам, враг отступил на исходные позиции, а российские войска не допустили прорыва линии обороны. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241222/vsu-1990707150.html
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Рогов: атаки украинских войск в Запорожской области захлебнулись