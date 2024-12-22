https://ria.ru/20241222/rebenok-1990749657.html

Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали

Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали - РИА Новости, 22.12.2024

Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали

Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, предварительно, госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T23:00:00+03:00

2024-12-22T23:00:00+03:00

2024-12-22T23:01:00+03:00

происшествия

авто

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, предварительно, госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали 15 человек. "По предварительным данным, в результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241203/dtp-1987012839.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва