https://ria.ru/20241222/rebenok-1990749657.html
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали - РИА Новости, 22.12.2024
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали
Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, предварительно, госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T23:00:00+03:00
2024-12-22T23:00:00+03:00
2024-12-22T23:01:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, предварительно, госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали 15 человек. "По предварительным данным, в результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241203/dtp-1987012839.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали
Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, получил сотрясение мозга