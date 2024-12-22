Рейтинг@Mail.ru
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 22.12.2024 (обновлено: 23:01 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/rebenok-1990749657.html
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали - РИА Новости, 22.12.2024
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали
Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, предварительно, госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T23:00:00+03:00
2024-12-22T23:01:00+03:00
происшествия
авто
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990749821_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_92ed7411927a640c6592147b89fa1522.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, предварительно, госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали 15 человек. "По предварительным данным, в результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241203/dtp-1987012839.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990749821_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_610f337172ff7ab6fd3f4e19995a67f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали

Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, получил сотрясение мозга

© Фото : ДТП и ЧП МоскваДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, где столкнулись КамАЗ и автобус
ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, где столкнулись КамАЗ и автобус - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : ДТП и ЧП Москва
ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, где столкнулись КамАЗ и автобус
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом в Москве, предварительно, госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали 15 человек.
«
"По предварительным данным, в результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Массовое ДТП с участием автобуса на Ленинградском проспекте в Москве. 3 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
На севере Москвы произошло массовое ДТП
3 декабря, 08:49
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала