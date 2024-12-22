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Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html
Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта
Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта - РИА Новости, 22.12.2024
Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта
Разведчики российской группировки войск "Юг" во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T07:02:00+03:00
2024-12-22T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Юг" во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения. В районе населенного пункта Северск в ДНР противник сейчас занимает сеть господствующих высот, на которых располагаются артиллерия и беспилотная авиация. "Воспользовались непогодой и тем, что противник нас не ждет на этом участке местности, он не ожидал, что мы выйдем, достаточно открытый (участок - ред.) для него, поэтому он даже не подозревал, что мы можем выдвинуться по этой местности",- отметил он. Командир отметил, что в ходе наступательных действий соседних подразделений группировки, пока противник вел наблюдение за штурмом на флангах, разведчики, воспользовавшись непогодой, произвели штурмовой налет на одну из укрепленных позиций ВСУ, после чего с пленными успешно вернулись к себе. "Мы шли к позициям, началась перестрелка, я бросил автомат, подбежали русские, взяли меня в плен, надели шапку и увели куда-то на свои позиции", - рассказал РИА Новости в свою очередь пленный ВСУ.
https://ria.ru/20241222/kurakhovo-1990666953.html
https://ria.ru/20241222/podvig-1990670747.html
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в мире, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта

Разведчики ВС России взяли пленных на северском участке фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Юг" во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения.
В районе населенного пункта Северск в ДНР противник сейчас занимает сеть господствующих высот, на которых располагаются артиллерия и беспилотная авиация.
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"Воспользовались непогодой и тем, что противник нас не ждет на этом участке местности, он не ожидал, что мы выйдем, достаточно открытый (участок - ред.) для него, поэтому он даже не подозревал, что мы можем выдвинуться по этой местности",- отметил он.
Командир отметил, что в ходе наступательных действий соседних подразделений группировки, пока противник вел наблюдение за штурмом на флангах, разведчики, воспользовавшись непогодой, произвели штурмовой налет на одну из укрепленных позиций ВСУ, после чего с пленными успешно вернулись к себе.
"Мы шли к позициям, началась перестрелка, я бросил автомат, подбежали русские, взяли меня в плен, надели шапку и увели куда-то на свои позиции", - рассказал РИА Новости в свою очередь пленный ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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