https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html

Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта

Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта - РИА Новости, 22.12.2024

Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта

Разведчики российской группировки войск "Юг" во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T07:02:00+03:00

2024-12-22T07:02:00+03:00

2024-12-22T07:02:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Юг" во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения. В районе населенного пункта Северск в ДНР противник сейчас занимает сеть господствующих высот, на которых располагаются артиллерия и беспилотная авиация. "Воспользовались непогодой и тем, что противник нас не ждет на этом участке местности, он не ожидал, что мы выйдем, достаточно открытый (участок - ред.) для него, поэтому он даже не подозревал, что мы можем выдвинуться по этой местности",- отметил он. Командир отметил, что в ходе наступательных действий соседних подразделений группировки, пока противник вел наблюдение за штурмом на флангах, разведчики, воспользовавшись непогодой, произвели штурмовой налет на одну из укрепленных позиций ВСУ, после чего с пленными успешно вернулись к себе. "Мы шли к позициям, началась перестрелка, я бросил автомат, подбежали русские, взяли меня в плен, надели шапку и увели куда-то на свои позиции", - рассказал РИА Новости в свою очередь пленный ВСУ.

https://ria.ru/20241222/kurakhovo-1990666953.html

https://ria.ru/20241222/podvig-1990670747.html

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в мире, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины