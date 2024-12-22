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Российские разведчики ведут бои за господствующие высоты в ДНР

Российские разведчики ведут бои за господствующие высоты в ДНР - РИА Новости, 22.12.2024

Российские разведчики ведут бои за господствующие высоты в ДНР

Разведчики российской группировки войск "Юг" совместно с боевыми подразделениями 6-й бригады успешно ведут бои за сеть господствующих высот на северском участке РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T06:40:00+03:00

2024-12-22T06:40:00+03:00

2024-12-22T06:40:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Юг" совместно с боевыми подразделениями 6-й бригады успешно ведут бои за сеть господствующих высот на северском участке фронта в ДНР, рассказал РИА Новости командир подразделения. В районе населенного пункта Северск в ДНР противник сейчас занимает сеть господствующих высот, на которых располагаются артиллерия и беспилотная авиация ВСУ. "Здесь ряд господствующих высот, конечно, противник за них цепляется, потому что это высоты, которые обеспечивают им видимость, и так называемые высоты, на которых находятся их расчеты беспилотных аппаратов среднего действия", - сказал командир. По его словам, при постоянном ведении огня по этим высотам у противника ослабляется передний край линии обороны. "Наша задача - их изолировать и выбить с этих высот, нанести максимальное поражение (противнику - ред.)", - добавил он.

https://ria.ru/20241222/podvig-1990670747.html

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в мире, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины