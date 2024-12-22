https://ria.ru/20241222/putin-1990731738.html
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 22.12.2024
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:35:00+03:00
2024-12-22T19:35:00+03:00
2024-12-22T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле идут переговоры Путина и Фицо, встреча проходит в формате "один на один".
https://ria.ru/20241030/fitso-1980888246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, словакия, москва, владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков
Политика, Россия, Словакия, Москва, Владимир Путин, Роберт Фицо, Дмитрий Песков
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Песков сообщил о проходящих в Кремле переговорах Путина и премьера Словакии Фицо