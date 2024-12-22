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Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 22.12.2024
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19:35 22.12.2024 (обновлено: 19:40 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990731738.html
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 22.12.2024
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:35:00+03:00
2024-12-22T19:40:00+03:00
политика
россия
словакия
москва
владимир путин
роберт фицо
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле идут переговоры Путина и Фицо, встреча проходит в формате "один на один".
https://ria.ru/20241030/fitso-1980888246.html
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политика, россия, словакия, москва, владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков
Политика, Россия, Словакия, Москва, Владимир Путин, Роберт Фицо, Дмитрий Песков
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо

Песков сообщил о проходящих в Кремле переговорах Путина и премьера Словакии Фицо

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи. 22 декабря 2024
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи. 22 декабря 2024
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что в Кремле идут переговоры Путина и Фицо, встреча проходит в формате "один на один".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Фицо заявил о готовности говорить с Путиным
30 октября, 12:31
 
ПолитикаРоссияСловакияМоскваВладимир ПутинРоберт ФицоДмитрий Песков
 
 
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