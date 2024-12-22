https://ria.ru/20241222/putin-1990731738.html

Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо

Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 22.12.2024

Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо

Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:35:00+03:00

2024-12-22T19:35:00+03:00

2024-12-22T19:40:00+03:00

политика

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роберт фицо

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле идут переговоры Путина и Фицо, встреча проходит в формате "один на один".

https://ria.ru/20241030/fitso-1980888246.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, словакия, москва, владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков