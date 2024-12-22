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Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве - РИА Новости, 22.12.2024
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17:56 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/putin-1990721281.html
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве - РИА Новости, 22.12.2024
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева доложить ему о возможном решении проблемы с пробками в подмосковном... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:56:00+03:00
2024-12-22T17:56:00+03:00
королев
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева доложить ему о возможном решении проблемы с пробками в подмосковном Королёве. В ходе прямой линии главы государства, совмещенной с пресс-конференцией, журналист и житель Королева Дмитрий Маслака озвучил президенту вопрос о пробках на въезде в Королев. "Хочу вернуть вас к тому, что мы с вами обсуждали после прямой линии. Имею в виду город Королёв и те пробки, о которых там говорили. Марат Шакирзянович (ред. - Хуснуллин) рядом, прошу доложить потом предложения", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, обращаясь к Воробьеву.
https://ria.ru/20241219/putin-1990145457.html
королев
россия
московская область (подмосковье)
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королев, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев
Королев, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве

Путин призвал решить проблемы с пробками в Королеве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева доложить ему о возможном решении проблемы с пробками в подмосковном Королёве.
В ходе прямой линии главы государства, совмещенной с пресс-конференцией, журналист и житель Королева Дмитрий Маслака озвучил президенту вопрос о пробках на въезде в Королев.
"Хочу вернуть вас к тому, что мы с вами обсуждали после прямой линии. Имею в виду город Королёв и те пробки, о которых там говорили. Марат Шакирзянович (ред. - Хуснуллин) рядом, прошу доложить потом предложения", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, обращаясь к Воробьеву.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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19 декабря, 14:10
 
КоролевРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинАндрей Воробьев
 
 
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