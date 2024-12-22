https://ria.ru/20241222/putin-1990721281.html
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве - РИА Новости, 22.12.2024
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева доложить ему о возможном решении проблемы с пробками в подмосковном... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:56:00+03:00
2024-12-22T17:56:00+03:00
2024-12-22T17:56:00+03:00
королев
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московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева доложить ему о возможном решении проблемы с пробками в подмосковном Королёве. В ходе прямой линии главы государства, совмещенной с пресс-конференцией, журналист и житель Королева Дмитрий Маслака озвучил президенту вопрос о пробках на въезде в Королев. "Хочу вернуть вас к тому, что мы с вами обсуждали после прямой линии. Имею в виду город Королёв и те пробки, о которых там говорили. Марат Шакирзянович (ред. - Хуснуллин) рядом, прошу доложить потом предложения", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, обращаясь к Воробьеву.
https://ria.ru/20241219/putin-1990145457.html
королев
россия
московская область (подмосковье)
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королев, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев
Королев, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев
Путин попросил доложить о решении проблемы с пробками в Королеве
Путин призвал решить проблемы с пробками в Королеве