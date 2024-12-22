https://ria.ru/20241222/putin-1990713678.html
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО - РИА Новости, 22.12.2024
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО
Президент России Владимир Путин пообещал передать знамена и шевроны от военных, участвующих в специальной военной операции, в библиотеку Кремля. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:21:00+03:00
2024-12-22T16:21:00+03:00
2024-12-22T16:21:00+03:00
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал передать знамена и шевроны от военных, участвующих в специальной военной операции, в библиотеку Кремля. Глава государства отметил, что сейчас подаренные ему бойцами знамена и шевроны хранятся у него в кабинете и в комнате отдыха. "Это в комнате отдыха, в рабочем кабинете. Потом - там есть у нас библиотека в Кремле - я туда это передам, конечно, в библиотеку", - рассказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о том, где впоследствии разместят подаренные бойцами знамена и шевроны. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240509/putin--1944905025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО
Путин пообещал передать подаренные бойцами шевроны и знамена в библиотеку Кремля