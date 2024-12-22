Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/putin-1990713678.html
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО - РИА Новости, 22.12.2024
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО
Президент России Владимир Путин пообещал передать знамена и шевроны от военных, участвующих в специальной военной операции, в библиотеку Кремля. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:21:00+03:00
2024-12-22T16:21:00+03:00
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f99233ab28649dd4a639b015a81f1340.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал передать знамена и шевроны от военных, участвующих в специальной военной операции, в библиотеку Кремля. Глава государства отметил, что сейчас подаренные ему бойцами знамена и шевроны хранятся у него в кабинете и в комнате отдыха. "Это в комнате отдыха, в рабочем кабинете. Потом - там есть у нас библиотека в Кремле - я туда это передам, конечно, в библиотеку", - рассказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о том, где впоследствии разместят подаренные бойцами знамена и шевроны. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240509/putin--1944905025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a87d6b5139f68c3be67d6e7b47e093fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО

Путин пообещал передать подаренные бойцами шевроны и знамена в библиотеку Кремля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал передать знамена и шевроны от военных, участвующих в специальной военной операции, в библиотеку Кремля.
Глава государства отметил, что сейчас подаренные ему бойцами знамена и шевроны хранятся у него в кабинете и в комнате отдыха.
«
"Это в комнате отдыха, в рабочем кабинете. Потом - там есть у нас библиотека в Кремле - я туда это передам, конечно, в библиотеку", - рассказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о том, где впоследствии разместят подаренные бойцами знамена и шевроны.
Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале журналиста.
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента
9 мая, 11:56
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала