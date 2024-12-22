https://ria.ru/20241222/putin-1990713678.html

Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО

Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО - РИА Новости, 22.12.2024

Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО

Президент России Владимир Путин пообещал передать знамена и шевроны от военных, участвующих в специальной военной операции, в библиотеку Кремля. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:21:00+03:00

2024-12-22T16:21:00+03:00

2024-12-22T16:21:00+03:00

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал передать знамена и шевроны от военных, участвующих в специальной военной операции, в библиотеку Кремля. Глава государства отметил, что сейчас подаренные ему бойцами знамена и шевроны хранятся у него в кабинете и в комнате отдыха. "Это в комнате отдыха, в рабочем кабинете. Потом - там есть у нас библиотека в Кремле - я туда это передам, конечно, в библиотеку", - рассказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о том, где впоследствии разместят подаренные бойцами знамена и шевроны. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240509/putin--1944905025.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, павел зарубин