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Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры в России - РИА Новости, 22.12.2024
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15:21 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/putin-1990706746.html
Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры в России
Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры в России - РИА Новости, 22.12.2024
Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры в России
Президент России Владимир Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры страны и высказал уверенность в том, что они будут реализованы. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:21:00+03:00
2024-12-22T15:21:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры страны и высказал уверенность в том, что они будут реализованы. Глава государства в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Он назвал развитие инфраструктуры одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы. "Ее развитие создает не только благоприятные и комфортные условия для граждан, что является нашей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики, что очень важно. Связывает всю территорию и позволяет развиваться гораздо большими темпами, чем если бы этих объектов не было. Но слава Богу, они у нас появляются. Планы большие. Уверен, они будут реализованы", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241222/putin-1990700214.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры в России

Путин: планы по развитию инфраструктуры в России будут реализованы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о больших планах по развитию инфраструктуры страны и высказал уверенность в том, что они будут реализованы.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Он назвал развитие инфраструктуры одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы.
"Ее развитие создает не только благоприятные и комфортные условия для граждан, что является нашей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики, что очень важно. Связывает всю территорию и позволяет развиваться гораздо большими темпами, чем если бы этих объектов не было. Но слава Богу, они у нас появляются. Планы большие. Уверен, они будут реализованы", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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