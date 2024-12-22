https://ria.ru/20241222/putin-1990704959.html

Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана

Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана - РИА Новости, 22.12.2024

Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана

Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:57:00+03:00

2024-12-22T14:57:00+03:00

2024-12-22T23:12:00+03:00

ставрополь

россия

магадан

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции. Глава государства принял участие в запуске в режиме видеоконференцсвязи. В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса аэропорта Магадана имени В.С. Высоцкого выросла с 10,2 тысячи квадратных метров до 14,4 тысячи квадратных метров. Новый комплекс обеспечит обслуживание пассажиров и авиакомпаний на уровне, отвечающем лучшим мировым стандартам качества, говорится в материалах к мероприятию. Комплекс оборудован современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами, пятью выходами на посадку и способен обеспечить пропускную способность 800 пассажиров в час или до 1 млн пассажиров в год. Первый тестовый рейс был выполнен 20 декабря 2024 года. Новый терминал международного аэропорта Магадан построен при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, который уделяет особое внимание проектам, направленным на развитие аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. Такие проекты придают дополнительный импульс развитию региона и усиливают его туристическую привлекательность. Объем участия ВЭБ.РФ в проекте - 6,07 миллиарда рублей.Аэровокзальный комплекс общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров построен для увеличения пропускной способности обслуживания воздушных судов средней и большой вместимости.Кроме того, президент запустил новый терминал аэропорта в Ставрополе. В результате реконструкции площадь терминала выросла с 5 до 6 тысяч квадратных метров. Аэровокзал оборудован 2 телетрапами. Пропускная способность увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать до 580 тысяч пассажиров. Также президент запустил терминал аэропорта в Чебоксарах, открывшийся после реконструкции. Площадь здания аэровокзала выросла с 3,5 до 5,5 тысячи квадратных метров, а пропускная способность увеличилась в 2 раза – со 100 до 200 пассажиров в час.

https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ставрополь, россия, магадан, владимир путин