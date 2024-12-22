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Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана - РИА Новости, 22.12.2024
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14:57 22.12.2024 (обновлено: 23:12 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990704959.html
Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана
Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана - РИА Новости, 22.12.2024
Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана
Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:57:00+03:00
2024-12-22T23:12:00+03:00
ставрополь
россия
магадан
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции. Глава государства принял участие в запуске в режиме видеоконференцсвязи. В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса аэропорта Магадана имени В.С. Высоцкого выросла с 10,2 тысячи квадратных метров до 14,4 тысячи квадратных метров. Новый комплекс обеспечит обслуживание пассажиров и авиакомпаний на уровне, отвечающем лучшим мировым стандартам качества, говорится в материалах к мероприятию. Комплекс оборудован современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами, пятью выходами на посадку и способен обеспечить пропускную способность 800 пассажиров в час или до 1 млн пассажиров в год. Первый тестовый рейс был выполнен 20 декабря 2024 года. Новый терминал международного аэропорта Магадан построен при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, который уделяет особое внимание проектам, направленным на развитие аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. Такие проекты придают дополнительный импульс развитию региона и усиливают его туристическую привлекательность. Объем участия ВЭБ.РФ в проекте - 6,07 миллиарда рублей.Аэровокзальный комплекс общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров построен для увеличения пропускной способности обслуживания воздушных судов средней и большой вместимости.Кроме того, президент запустил новый терминал аэропорта в Ставрополе. В результате реконструкции площадь терминала выросла с 5 до 6 тысяч квадратных метров. Аэровокзал оборудован 2 телетрапами. Пропускная способность увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать до 580 тысяч пассажиров. Также президент запустил терминал аэропорта в Чебоксарах, открывшийся после реконструкции. Площадь здания аэровокзала выросла с 3,5 до 5,5 тысячи квадратных метров, а пропускная способность увеличилась в 2 раза – со 100 до 200 пассажиров в час.
https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html
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Путин дает команду к запуску новых транспортных объектов
Президент дал команду к запуску новых автотранспортных объектов В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье.
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ставрополь, россия, магадан, владимир путин
Ставрополь, Россия, Магадан, Владимир Путин
Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана

Путин дал старт полноценной работе аэропорта Магадана и терминала в Ставрополе

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции.
Глава государства принял участие в запуске в режиме видеоконференцсвязи.
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В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса аэропорта Магадана имени В.С. Высоцкого выросла с 10,2 тысячи квадратных метров до 14,4 тысячи квадратных метров. Новый комплекс обеспечит обслуживание пассажиров и авиакомпаний на уровне, отвечающем лучшим мировым стандартам качества, говорится в материалах к мероприятию.
Комплекс оборудован современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами, пятью выходами на посадку и способен обеспечить пропускную способность 800 пассажиров в час или до 1 млн пассажиров в год. Первый тестовый рейс был выполнен 20 декабря 2024 года.
Новый терминал международного аэропорта Магадан построен при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, который уделяет особое внимание проектам, направленным на развитие аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. Такие проекты придают дополнительный импульс развитию региона и усиливают его туристическую привлекательность. Объем участия ВЭБ.РФ в проекте - 6,07 миллиарда рублей.
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Аэровокзальный комплекс общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров построен для увеличения пропускной способности обслуживания воздушных судов средней и большой вместимости.
Кроме того, президент запустил новый терминал аэропорта в Ставрополе. В результате реконструкции площадь терминала выросла с 5 до 6 тысяч квадратных метров. Аэровокзал оборудован 2 телетрапами. Пропускная способность увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать до 580 тысяч пассажиров.
Также президент запустил терминал аэропорта в Чебоксарах, открывшийся после реконструкции. Площадь здания аэровокзала выросла с 3,5 до 5,5 тысячи квадратных метров, а пропускная способность увеличилась в 2 раза – со 100 до 200 пассажиров в час.
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