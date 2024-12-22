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Путин оценил показатели авиаперевозок в России - РИА Новости, 22.12.2024
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14:49 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/putin-1990703925.html
Путин оценил показатели авиаперевозок в России
Путин оценил показатели авиаперевозок в России - РИА Новости, 22.12.2024
Путин оценил показатели авиаперевозок в России
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:49:00+03:00
2024-12-22T14:49:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ. Глава российского государства отметил, что, по предварительным оценкам, объем авиаперевозок в стране в 2024 году составит около 111 миллионов пассажиров. "В целом, показатель хороший, конечно", - отметил Путин. Президент РФ добавил, что на фоне растущего пассажиропотока в стране пропускная способность аэропортов "играет ключевую роль".
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Путин дает команду к запуску новых транспортных объектов
Президент дал команду к запуску новых автотранспортных объектов В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье.
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экономика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, видео
Экономика, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин оценил показатели авиаперевозок в России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ.
2024-12-22T14:49
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PT1M07S
Путин оценил показатели авиаперевозок в России

Путин назвал показатели авиаперевозок в России в целом хорошими

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ.
Глава российского государства отметил, что, по предварительным оценкам, объем авиаперевозок в стране в 2024 году составит около 111 миллионов пассажиров.
«
"В целом, показатель хороший, конечно", - отметил Путин.
Президент РФ добавил, что на фоне растущего пассажиропотока в стране пропускная способность аэропортов "играет ключевую роль".
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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