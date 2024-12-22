https://ria.ru/20241222/putin-1990703925.html

Путин оценил показатели авиаперевозок в России

Путин оценил показатели авиаперевозок в России - РИА Новости, 22.12.2024

Путин оценил показатели авиаперевозок в России

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:49:00+03:00

2024-12-22T14:49:00+03:00

2024-12-22T14:49:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ. Глава российского государства отметил, что, по предварительным оценкам, объем авиаперевозок в стране в 2024 году составит около 111 миллионов пассажиров. "В целом, показатель хороший, конечно", - отметил Путин. Президент РФ добавил, что на фоне растущего пассажиропотока в стране пропускная способность аэропортов "играет ключевую роль".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин дает команду к запуску новых транспортных объектов Президент дал команду к запуску новых автотранспортных объектов В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье. 2024-12-22T14:49 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, видео