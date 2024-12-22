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Путин рассказал о доле автодорог, соответствующих нормативному состоянию
Путин рассказал о доле автодорог, соответствующих нормативному состоянию - РИА Новости, 22.12.2024
Путин рассказал о доле автодорог, соответствующих нормативному состоянию
Доля автодорог в крупных агломерациях, которые соответствуют нормативному состоянию, будет доведена до 85% по итогам 2024 года, заявил президент России Владимир РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:46:00+03:00
2024-12-22T14:46:00+03:00
2024-12-22T14:46:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Доля автодорог в крупных агломерациях, которые соответствуют нормативному состоянию, будет доведена до 85% по итогам 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя 85%. Это хороший результат", - отметил Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. "Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54%, что на 4% выше планового значения", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал о доле автодорог, соответствующих нормативному состоянию
Путин: доля автодорог в нормативном состоянии будет доведена до 85%