https://ria.ru/20241222/putin-1990703778.html

Путин рассказал о доле автодорог, соответствующих нормативному состоянию

Путин рассказал о доле автодорог, соответствующих нормативному состоянию - РИА Новости, 22.12.2024

Путин рассказал о доле автодорог, соответствующих нормативному состоянию

Доля автодорог в крупных агломерациях, которые соответствуют нормативному состоянию, будет доведена до 85% по итогам 2024 года, заявил президент России Владимир РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:46:00+03:00

2024-12-22T14:46:00+03:00

2024-12-22T14:46:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Доля автодорог в крупных агломерациях, которые соответствуют нормативному состоянию, будет доведена до 85% по итогам 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя 85%. Это хороший результат", - отметил Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. "Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54%, что на 4% выше планового значения", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html

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россия, владимир путин