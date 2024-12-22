Рейтинг@Mail.ru
Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/putin-1990702384.html
Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье
Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье - РИА Новости, 22.12.2024
Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы в Московской области. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:22:00+03:00
2024-12-22T14:22:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
звенигород
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы в Московской области. Путин в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в РФ. Один из них - обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД (Одинцовский район, Московская область). На данном участке организованы четыре полосы движения, возведены путепроводы через Ямскую улицу, Можайское шоссе, ж/д пути Смоленской железной дороги и построен тоннель в составе транспортной развязки с действующей ЦКАД протяженностью 158 метров. "С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе — этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тысяч водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тысяч авто в сутки", - сообщается в справочных материалах к мероприятию. В том числе, ожидается, что снизится уровень негативного воздействия на окружающую среду за счет разгрузки радиальных дорог в Московской области и ликвидации транспортных заторов.
https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html
московская область (подмосковье)
россия
звенигород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин дает команду к запуску новых транспортных объектов
Президент дал команду к запуску новых автотранспортных объектов В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье.
2024-12-22T14:22
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), россия, звенигород, владимир путин
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Звенигород, Владимир Путин
Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье

Путин открыл новый участок ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы в Московской области.
Путин в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в РФ. Один из них - обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД (Одинцовский район, Московская область). На данном участке организованы четыре полосы движения, возведены путепроводы через Ямскую улицу, Можайское шоссе, ж/д пути Смоленской железной дороги и построен тоннель в составе транспортной развязки с действующей ЦКАД протяженностью 158 метров.
«
"С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе — этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тысяч водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тысяч авто в сутки", - сообщается в справочных материалах к мероприятию.
В том числе, ожидается, что снизится уровень негативного воздействия на окружающую среду за счет разгрузки радиальных дорог в Московской области и ликвидации транспортных заторов.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин
Вчера, 13:51
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияЗвенигородВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала