https://ria.ru/20241222/putin-1990702384.html

Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье

Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье - РИА Новости, 22.12.2024

Путин открыл новый участок ЦКАД в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы в Московской области. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:22:00+03:00

2024-12-22T14:22:00+03:00

2024-12-22T14:22:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

звенигород

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы в Московской области. Путин в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в РФ. Один из них - обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД (Одинцовский район, Московская область). На данном участке организованы четыре полосы движения, возведены путепроводы через Ямскую улицу, Можайское шоссе, ж/д пути Смоленской железной дороги и построен тоннель в составе транспортной развязки с действующей ЦКАД протяженностью 158 метров. "С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе — этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тысяч водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тысяч авто в сутки", - сообщается в справочных материалах к мероприятию. В том числе, ожидается, что снизится уровень негативного воздействия на окружающую среду за счет разгрузки радиальных дорог в Московской области и ликвидации транспортных заторов.

https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html

московская область (подмосковье)

россия

звенигород

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Путин дает команду к запуску новых транспортных объектов Президент дал команду к запуску новых автотранспортных объектов В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье. 2024-12-22T14:22 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), россия, звенигород, владимир путин