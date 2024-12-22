https://ria.ru/20241222/putin-1990701275.html

Путин открыл движение на новых участках трассы М-12

Путин открыл движение на новых участках трассы М-12 - РИА Новости, 22.12.2024

Путин открыл движение на новых участках трассы М-12

Президент России Владимир Путин открыл движение на новых участках трассы М-12 "Восток" в Татарстане и Башкирии, которые станут частью международного... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:13:00+03:00

2024-12-22T14:13:00+03:00

2024-12-22T14:24:00+03:00

владимир путин

казань

екатеринбург

тюмень

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл движение на новых участках трассы М-12 "Восток" в Татарстане и Башкирии, которые станут частью международного транспортного коридора "Россия".Открытие нескольких новых дорожных объектов в разных регионах страны состоялось в воскресенье. Президент принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.В этот день были открыты в том числе несколько участков автомобильной дороги федерального значения М-7 "Волга", которые теперь войдут в состав трассы М-12 "Восток" в рамках ее продления от Казани до Екатеринбурга.В частности, Путин в воскресенье открыл автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также автообход пяти населенных пунктов в Башкирии - новый 65-километровый отрезок М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.Оба открытых участка являются составной частью международного транспортного коридора "Россия". Новые автодороги сократят время в пути на участке транспортного маршрута между Казанью, Уфой и Екатеринбургом, с учетом строящегося нового направления на участке Дюртюли – Ачит.Как отмечено в справочных материалах к открытию, обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане позволит в разы улучшить транспортную доступность в регионе и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Этот объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Запуск движения на обходе позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, разгрузив дорожную сеть агломераций.Строительство нового направления трассы М-7 "Волга" началось в 2022 году. На этом участке возведены 6 разноуровневых транспортных развязок, 30 мостовых сооружений, в том числе новый мост через реку Кама протяженностью более 1,2 километра. Строительство моста шло в условиях обеспечения непрерывной судоходной навигации.Новый автообход в Башкирии также является составной частью транспортного коридора "Россия", входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на этом участке дороги начались в 2022 году. Здесь было возведено 6 разноуровневых транспортных развязок и 28 мостов. В соответствии с техническими характеристиками новый участок не имеет пересечений в одном уровне с автодорогами или железнодорожными путями.Объект оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением, которая будет предупреждать водителя о дорожных условиях в режиме реального времени, выводя данные на 44 табло переменной информации.Новый автообход позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, повысит безопасность движения для водителей транзитного транспорта и местных автомобилистов. Кроме того, обход улучшит экологическую ситуацию пяти населенных пунктов Башкирии, через которые проходит старое направление автодороги.Также на одной из площадок отдыха новой дороги по инициативе Росавтодора открыт памятник уроженцу деревни Илякшиде Илишевского района, военному летчику, дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву.Федеральная автодорога М-12 "Восток", в состав которой войдут открытые в воскресенье новые участки, считается крупнейшим инфраструктурным мегапроектом. Трасса М-12 является основным участком маршрута "Россия". Президент РФ ровно год назад, в декабре 2023 года запустил движение по участку от Москвы до Казани, сейчас продолжается продление трассы до Екатеринбурга и Тюмени.За первый год по участку между Москвой и Казанью автомобилисты проехали более 25 миллионов раз, пассажиропоток превысил 43 миллиона человек. Сразу после открытия участка почти вдвое сократилось время в пути. Кроме того, вдоль дороги открыты уже 24 современные многофункциональные зоны, которые призваны обеспечить отдых и удобство для водителей и пассажиров.

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https://ria.ru/20241222/aviasoobschenie-1990700482.html

https://ria.ru/20241222/trassa-1990700054.html

https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html

казань

екатеринбург

тюмень

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Путин принимает участие в церемонии открытия объектов воздушной и транспортной инфраструктуры Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. Глава государства отметил, что в России набран хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей, развитие транспортного каркаса идет последовательно и непрерывно. 2024-12-22T14:13 true PT1M23S

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Наталья Макарова

владимир путин, казань, екатеринбург, тюмень, федеральное дорожное агентство (росавтодор)