https://ria.ru/20241222/putin-1990700902.html
Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети в России
Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети в России - РИА Новости, 22.12.2024
Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети в России
Президент России Владимир Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети и ключевых автомагистралей в России. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:03:00+03:00
2024-12-22T14:03:00+03:00
2024-12-22T14:03:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети и ключевых автомагистралей в России. "У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.
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россия, владимир путин
Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети в России
Путин: в России хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей