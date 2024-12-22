https://ria.ru/20241222/putin-1990700902.html

Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети в России

Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети в России - РИА Новости, 22.12.2024

Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети в России

Президент России Владимир Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети и ключевых автомагистралей в России. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:03:00+03:00

2024-12-22T14:03:00+03:00

2024-12-22T14:03:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети и ключевых автомагистралей в России. "У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

https://ria.ru/20241222/aviasoobschenie-1990700482.html

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2024

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россия, владимир путин