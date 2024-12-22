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В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
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14:00 22.12.2024 (обновлено: 14:20 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990700806.html
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин
Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:00:00+03:00
2024-12-22T14:20:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
транспорт
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин."В этой сфере впереди еще очень много работы. На этот счет правительству уже поставлена задача конкретная - за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Большие деньги, это прямое бюджетное финансирование", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что в результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна вырасти в полтора раза по уровню прошлого года.
https://ria.ru/20241222/aviasoobschenie-1990700482.html
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россия, экономика, владимир путин, транспорт
Россия, Экономика, Владимир Путин, Транспорт
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин

Путин: за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
"В этой сфере впереди еще очень много работы. На этот счет правительству уже поставлена задача конкретная - за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Большие деньги, это прямое бюджетное финансирование", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что в результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна вырасти в полтора раза по уровню прошлого года.
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