https://ria.ru/20241222/putin-1990700806.html

В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин

В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024

В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин

Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:00:00+03:00

2024-12-22T14:00:00+03:00

2024-12-22T14:20:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

транспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:177:3249:2005_1920x0_80_0_0_b6cad1f956eac9180462a100c013b84a.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин."В этой сфере впереди еще очень много работы. На этот счет правительству уже поставлена задача конкретная - за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Большие деньги, это прямое бюджетное финансирование", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что в результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна вырасти в полтора раза по уровню прошлого года.

https://ria.ru/20241222/aviasoobschenie-1990700482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, транспорт