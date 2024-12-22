https://ria.ru/20241222/putin-1990700806.html
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин
Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:00:00+03:00
2024-12-22T14:00:00+03:00
2024-12-22T14:20:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:177:3249:2005_1920x0_80_0_0_b6cad1f956eac9180462a100c013b84a.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин."В этой сфере впереди еще очень много работы. На этот счет правительству уже поставлена задача конкретная - за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Большие деньги, это прямое бюджетное финансирование", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что в результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна вырасти в полтора раза по уровню прошлого года.
https://ria.ru/20241222/aviasoobschenie-1990700482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_09b705e3dadb632328838fedc07fcc79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, транспорт
Россия, Экономика, Владимир Путин, Транспорт
В России планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, заявил Путин
Путин: за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов