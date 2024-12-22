https://ria.ru/20241222/putin-1990700214.html

Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов

Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов - РИА Новости, 22.12.2024

Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов

Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в российских регионах по видеосвязи. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:40:00+03:00

2024-12-22T13:40:00+03:00

2024-12-22T19:18:00+03:00

экономика

россия

магадан

ставрополь

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в российских регионах по видеосвязи. Как ожидается, при участии главы государства будут открыты терминалы трех международных аэропортов: в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах. Кроме того, среди объектов церемонии открытия с участием президента есть ряд дорожных объектов. Так, планируются к открытию участки автодорог А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь. Также к открытию планируются обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД и Витебская развязка Западного скоростного диаметра. Помимо этого, планируется открытие обходов Нижнекамска и Набережных Челнов, а также обхода пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

https://ria.ru/20241222/putin-1990699956.html

россия

магадан

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, магадан, ставрополь, владимир путин