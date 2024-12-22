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Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов - РИА Новости, 22.12.2024
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13:40 22.12.2024 (обновлено: 19:18 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990700214.html
Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов
Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов - РИА Новости, 22.12.2024
Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в российских регионах по видеосвязи. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:40:00+03:00
2024-12-22T19:18:00+03:00
экономика
россия
магадан
ставрополь
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в российских регионах по видеосвязи. Как ожидается, при участии главы государства будут открыты терминалы трех международных аэропортов: в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах. Кроме того, среди объектов церемонии открытия с участием президента есть ряд дорожных объектов. Так, планируются к открытию участки автодорог А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь. Также к открытию планируются обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД и Витебская развязка Западного скоростного диаметра. Помимо этого, планируется открытие обходов Нижнекамска и Набережных Челнов, а также обхода пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.
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экономика, россия, магадан, ставрополь, владимир путин
Экономика, Россия, Магадан, Ставрополь, Владимир Путин
Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов

Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов по видеосвязи

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в российских регионах по видеосвязи.
Как ожидается, при участии главы государства будут открыты терминалы трех международных аэропортов: в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах.
Кроме того, среди объектов церемонии открытия с участием президента есть ряд дорожных объектов. Так, планируются к открытию участки автодорог А-289 КраснодарСлавянск-на-КубаниТемрюк и А-290 Новороссийск — Керчь. Также к открытию планируются обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД и Витебская развязка Западного скоростного диаметра. Помимо этого, планируется открытие обходов Нижнекамска и Набережных Челнов, а также обхода пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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ЭкономикаРоссияМагаданСтавропольВладимир Путин
 
 
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