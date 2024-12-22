https://ria.ru/20241222/putin-1990699956.html

Развитие транспортного каркаса России идет последовательно, заявил Путин

Развитие транспортного каркаса России идет последовательно, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024

Развитие транспортного каркаса России идет последовательно, заявил Путин

Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:48:00+03:00

2024-12-22T13:48:00+03:00

2024-12-22T13:54:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, сообщил президент России Владимир Путин."Сегодня выходной день, воскресенье, но мы собрались всё-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать. И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идёт последовательно и непрерывно", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241222/aviasoobschenie-1990700482.html

россия

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2024

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россия, владимир путин