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Путин рассказал о разногласиях по ракетному комплексу "Орешник"
Путин рассказал о разногласиях по ракетному комплексу "Орешник" - РИА Новости, 22.12.2024
Путин рассказал о разногласиях по ракетному комплексу "Орешник"
Президент России Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и сам он... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:06:00+03:00
2024-12-22T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и сам он присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях. "В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Безопасность
Путин рассказал о разногласиях по ракетному комплексу "Орешник"
Путин: в Минобороны были разные точки зрения по разработке комплекса "Орешник"