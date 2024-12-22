https://ria.ru/20241222/putin-1990697195.html

Путин рассказал о разногласиях по ракетному комплексу "Орешник"

Путин рассказал о разногласиях по ракетному комплексу "Орешник" - РИА Новости, 22.12.2024

Путин рассказал о разногласиях по ракетному комплексу "Орешник"

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и сам он... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:06:00+03:00

2024-12-22T13:06:00+03:00

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россия

владимир путин

павел зарубин

безопасность

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и сам он присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях. "В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность