https://ria.ru/20241222/putin-1990695938.html
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник"
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник" - РИА Новости, 22.12.2024
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник"
Президент России Владимир Путин рассказал, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки системы "Орешник". РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:58:00+03:00
2024-12-22T12:58:00+03:00
2024-12-22T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки системы "Орешник"."Да, достаточно глубоко", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос."Конечно, это часть моей работы", - добавил глава государства. Фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241222/svo-1990690403.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник"
Путин заявил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника"