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Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник" - РИА Новости, 22.12.2024
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12:58 22.12.2024 (обновлено: 12:59 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990695938.html
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник"
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник" - РИА Новости, 22.12.2024
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник"
Президент России Владимир Путин рассказал, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки системы "Орешник". РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:58:00+03:00
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россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки системы "Орешник"."Да, достаточно глубоко", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос."Конечно, это часть моей работы", - добавил глава государства. Фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку системы "Орешник"

Путин заявил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки системы "Орешник".
"Да, достаточно глубоко", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
"Конечно, это часть моей работы", - добавил глава государства. Фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Путин о том, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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РоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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