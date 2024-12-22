https://ria.ru/20241222/putin-1990690784.html

Путин: бездействие России в ситуации вокруг Украины было бы преступлением

Путин: бездействие России в ситуации вокруг Украины было бы преступлением - РИА Новости, 22.12.2024

Путин: бездействие России в ситуации вокруг Украины было бы преступлением

Бездействие Москвы в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 22.12.2024

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2024-12-22T11:28:00+03:00

2024-12-22T11:35:00+03:00

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украина

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владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бездействие Москвы в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о начале спецоперации.Глава государства в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года нужно было принимать раньше и готовиться к дальнейшим мероприятиям."Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241222/putin-1990683424.html

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россия, украина, москва, владимир путин, павел зарубин