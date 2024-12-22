https://ria.ru/20241222/putin-1990684610.html

Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин

Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024

Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин

Противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят - пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту РИА Новости, 22.12.2024

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владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят - пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале Зарубина."Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется - ну пускай. Плохо живется? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин.Президент добавил, что когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы."Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придёт осознание того, что нужно... искать компромиссы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241222/putin-1990683527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Мы всегда будем отвечать на любой вызов" "Не идет ли уже Третья мировая война?" - спросил у Путина сразу после "прямой линии" Зарубин. 2024-12-22T10:07 true PT3M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире