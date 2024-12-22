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Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
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10:07 22.12.2024 (обновлено: 10:22 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990684610.html
Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин
Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин
Противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят - пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:07:00+03:00
2024-12-22T10:22:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят - пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале Зарубина."Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется - ну пускай. Плохо живется? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин.Президент добавил, что когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы."Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придёт осознание того, что нужно... искать компромиссы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241222/putin-1990683527.html
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Путин: "Мы всегда будем отвечать на любой вызов"
"Не идет ли уже Третья мировая война?" - спросил у Путина сразу после "прямой линии" Зарубин.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Путин

Путин: противники России эскалируют ситуацию, но страна ответит на любой вызов

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят - пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале Зарубина.
«
"Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется - ну пускай. Плохо живется? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин.
Президент добавил, что когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы.
"Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придёт осознание того, что нужно... искать компромиссы", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов
09:58
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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