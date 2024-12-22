https://ria.ru/20241222/putin-1990683527.html
Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов
Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов - РИА Новости, 22.12.2024
Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов
Россия готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:58:00+03:00
2024-12-22T09:58:00+03:00
2024-12-22T10:15:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы к поиску этих компромиссов. Но без ущерба для наших интересов", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20241221/putin-1990616833.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов
Путин: РФ готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам