https://ria.ru/20241222/putin-1990683527.html

Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов

Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов - РИА Новости, 22.12.2024

Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов

Россия готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:58:00+03:00

2024-12-22T09:58:00+03:00

2024-12-22T10:15:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы к поиску этих компромиссов. Но без ущерба для наших интересов", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20241221/putin-1990616833.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, павел зарубин