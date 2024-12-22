https://ria.ru/20241222/putin-1990683424.html

Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне - РИА Новости, 22.12.2024

Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Президент России Владимир Путин на вопрос о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:56:00+03:00

2024-12-22T09:56:00+03:00

2024-12-22T10:22:00+03:00

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают."Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний - он эскалирует ситуацию", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину.Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241222/putin-1990683527.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия