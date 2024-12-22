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Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне - РИА Новости, 22.12.2024
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09:56 22.12.2024 (обновлено: 10:22 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990683424.html
Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне
Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне - РИА Новости, 22.12.2024
Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне
Президент России Владимир Путин на вопрос о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:56:00+03:00
2024-12-22T10:22:00+03:00
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают."Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний - он эскалирует ситуацию", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину.Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241222/putin-1990683527.html
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Путин заявил, что опасность третьей мировой войны возрастает

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают.
"Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний - он эскалирует ситуацию", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину.
Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов
09:58
 
В миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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