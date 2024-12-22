https://ria.ru/20241222/putin-1990676455.html
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники - РИА Новости, 22.12.2024
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники
Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:11:00+03:00
2024-12-22T08:11:00+03:00
2024-12-22T09:56:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
новый год
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", — сказал он.В этом году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.
https://ria.ru/20241222/peregruzki-1990666715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, новый год, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новый год, Политика
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники
Песков заявил, что Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике