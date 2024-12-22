https://ria.ru/20241222/putin-1990676455.html

В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники

В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники - РИА Новости, 22.12.2024

В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники

Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T08:11:00+03:00

2024-12-22T08:11:00+03:00

2024-12-22T09:56:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

новый год

политика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", — сказал он.В этом году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.

https://ria.ru/20241222/peregruzki-1990666715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, дмитрий песков, новый год, политика