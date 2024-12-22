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В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники - РИА Новости, 22.12.2024
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08:11 22.12.2024 (обновлено: 09:56 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990676455.html
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники - РИА Новости, 22.12.2024
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники
Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:11:00+03:00
2024-12-22T09:56:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
новый год
политика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", — сказал он.В этом году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, новый год, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новый год, Политика
В Кремле рассказали, как Путин проведет новогодние праздники

Песков заявил, что Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", — сказал он.
В этом году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.
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