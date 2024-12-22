https://ria.ru/20241222/putin-1990661417.html
Путин отметил важность энергетической отрасли России
Путин отметил важность энергетической отрасли России - РИА Новости, 22.12.2024
Путин отметил важность энергетической отрасли России
Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, отметил, что от нее зависит... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T00:28:00+03:00
2024-12-22T00:28:00+03:00
2024-12-22T00:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, отметил, что от нее зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли. Ведь от её эффективности и надёжности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики, а значит, благополучие и повышение качества жизни миллионов российских семей", - говорится в поздравлении. Владимир Путин отметил, что сотрудники энергетической отрасли каждый день обеспечивают устойчивость энергосистемы России, вносят большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей. Он подчеркнул, что благодаря такой самоотдаче с каждым годом отрасль становится всё более высокотехнологичной, а в практику внедряются передовые инженерные и цифровые решения, повышаются экологические стандарты. Также президент особо отметил мужество и решимость специалистов, которые обеспечивают восстановление и работу энергосистем Донбасса и Новороссии, других регионов России, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Кроме того, Путин подчеркнул, что в предстоящие годы необходимо продолжать качественно менять облик энергетического комплекса России: запускать новые объекты генерации, модернизировать электросетевое хозяйство и, что принципиально, на базе собственных разработок развивать энергетическое машиностроение. "Убеждён, что богатый опыт и компетентность позволят вам осуществить все намеченные планы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия и от души поздравляю с наступающим Новым годом", - добавил президент.
https://ria.ru/20240925/putin-1974547526.html
https://ria.ru/20240408/putin-1938711736.html
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экономика, россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Экономика, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин отметил важность энергетической отрасли России
Путин: от энергоотрасли зависит укрепление промышленного потенциала России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, отметил, что от нее зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли. Ведь от её эффективности и надёжности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики, а значит, благополучие и повышение качества жизни миллионов российских семей", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин
отметил, что сотрудники энергетической отрасли каждый день обеспечивают устойчивость энергосистемы России
, вносят большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей. Он подчеркнул, что благодаря такой самоотдаче с каждым годом отрасль становится всё более высокотехнологичной, а в практику внедряются передовые инженерные и цифровые решения, повышаются экологические стандарты.
Также президент особо отметил мужество и решимость специалистов, которые обеспечивают восстановление и работу энергосистем Донбасса
и Новороссии
, других регионов России, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Кроме того, Путин подчеркнул, что в предстоящие годы необходимо продолжать качественно менять облик энергетического комплекса России: запускать новые объекты генерации, модернизировать электросетевое хозяйство и, что принципиально, на базе собственных разработок развивать энергетическое машиностроение.
"Убеждён, что богатый опыт и компетентность позволят вам осуществить все намеченные планы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия и от души поздравляю с наступающим Новым годом", - добавил президент.