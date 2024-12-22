https://ria.ru/20241222/pushki-1990712404.html
Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков
Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков - РИА Новости, 22.12.2024
Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков
Более 80% украинцев смотрели прямую линию президента РФ Владимира Путина в четверг, такие данные приводит Оксфордский институт, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:10:00+03:00
2024-12-22T16:10:00+03:00
2024-12-22T16:10:00+03:00
молдавия
россия
владимир путин
алексей пушков
прямая линия с владимиром путиным — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989981580_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_c9830308ca9ab09bdb087bd097c01de3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 80% украинцев смотрели прямую линию президента РФ Владимира Путина в четверг, такие данные приводит Оксфордский институт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "По данным Оксфордского института, 83% украинцев смотрели прямую линию с Владимиром Путиным, причем в среднем просмотры составляли 87% от длительности трансляции, то есть большинство украинцев следили за трансляцией в течение четырех с лишним часов", - отметил сенатор. Примерно то же самое, по его словам, произошло в Молдавии. "В тот же день глава Молдавии (Майя - ред.) Санду давала свою пресс-конференцию, чтобы отвлечь внимание от прямой линии с Путиным, но ей жители Молдавии уделили гораздо меньше внимания", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20241214/putin-1989199099.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989981580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f316fb15e6934cac437f0e51d8880215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, владимир путин, алексей пушков, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире
Молдавия, Россия, Владимир Путин, Алексей Пушков, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире
Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков
Пушков: 83 процента украинцев смотрели прямую линию Путина в четверг