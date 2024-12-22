https://ria.ru/20241222/pushki-1990712404.html

Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков

Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков - РИА Новости, 22.12.2024

Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков

Более 80% украинцев смотрели прямую линию президента РФ Владимира Путина в четверг, такие данные приводит Оксфордский институт, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:10:00+03:00

2024-12-22T16:10:00+03:00

2024-12-22T16:10:00+03:00

молдавия

россия

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алексей пушков

прямая линия с владимиром путиным — 2024

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 80% украинцев смотрели прямую линию президента РФ Владимира Путина в четверг, такие данные приводит Оксфордский институт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "По данным Оксфордского института, 83% украинцев смотрели прямую линию с Владимиром Путиным, причем в среднем просмотры составляли 87% от длительности трансляции, то есть большинство украинцев следили за трансляцией в течение четырех с лишним часов", - отметил сенатор. Примерно то же самое, по его словам, произошло в Молдавии. "В тот же день глава Молдавии (Майя - ред.) Санду давала свою пресс-конференцию, чтобы отвлечь внимание от прямой линии с Путиным, но ей жители Молдавии уделили гораздо меньше внимания", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20241214/putin-1989199099.html

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Варвара Скокшина

молдавия, россия, владимир путин, алексей пушков, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире