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Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков - РИА Новости, 22.12.2024
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16:10 22.12.2024
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Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков
Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков - РИА Новости, 22.12.2024
Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков
Более 80% украинцев смотрели прямую линию президента РФ Владимира Путина в четверг, такие данные приводит Оксфордский институт, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:10:00+03:00
2024-12-22T16:10:00+03:00
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алексей пушков
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 80% украинцев смотрели прямую линию президента РФ Владимира Путина в четверг, такие данные приводит Оксфордский институт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "По данным Оксфордского института, 83% украинцев смотрели прямую линию с Владимиром Путиным, причем в среднем просмотры составляли 87% от длительности трансляции, то есть большинство украинцев следили за трансляцией в течение четырех с лишним часов", - отметил сенатор. Примерно то же самое, по его словам, произошло в Молдавии. "В тот же день глава Молдавии (Майя - ред.) Санду давала свою пресс-конференцию, чтобы отвлечь внимание от прямой линии с Путиным, но ей жители Молдавии уделили гораздо меньше внимания", - заключил Пушков.
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молдавия, россия, владимир путин, алексей пушков, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире
Молдавия, Россия, Владимир Путин, Алексей Пушков, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире
Более 80 процентов украинцев смотрели прямую линию Путина, заявил Пушков

Пушков: 83 процента украинцев смотрели прямую линию Путина в четверг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 80% украинцев смотрели прямую линию президента РФ Владимира Путина в четверг, такие данные приводит Оксфордский институт, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«
"По данным Оксфордского института, 83% украинцев смотрели прямую линию с Владимиром Путиным, причем в среднем просмотры составляли 87% от длительности трансляции, то есть большинство украинцев следили за трансляцией в течение четырех с лишним часов", - отметил сенатор.
Примерно то же самое, по его словам, произошло в Молдавии.
"В тот же день глава Молдавии (Майя - ред.) Санду давала свою пресс-конференцию, чтобы отвлечь внимание от прямой линии с Путиным, но ей жители Молдавии уделили гораздо меньше внимания", - заключил Пушков.
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МолдавияРоссияВладимир ПутинАлексей ПушковПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024В мире
 
 
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