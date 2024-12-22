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В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц
В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 22.12.2024
В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц
Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 972 птицы, которые пострадали от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в мэрии курорта. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:41:00+03:00
2024-12-22T21:41:00+03:00
2024-12-22T21:41:00+03:00
происшествия
цены на нефть
анапа
керченский пролив
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 972 птицы, которые пострадали от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в мэрии курорта. "Спасены 972 птицы, 890 из них уже направлены на реабилитацию", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241221/ekologiya-1990553977.html
анапа
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цены на нефть, анапа, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Цены на нефть, Анапа, Керченский пролив, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц
В Анапе спасли 972 птицы, которые пострадали от разлива мазута в Черном море