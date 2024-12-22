https://ria.ru/20241222/ptitsy-1990745321.html

В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц

В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 22.12.2024

В Анапе спасли почти тысячу пострадавших от мазута птиц

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 972 птицы, которые пострадали от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в мэрии курорта. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T21:41:00+03:00

2024-12-22T21:41:00+03:00

2024-12-22T21:41:00+03:00

происшествия

цены на нефть

анапа

керченский пролив

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 972 птицы, которые пострадали от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в мэрии курорта. "Спасены 972 птицы, 890 из них уже направлены на реабилитацию", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241221/ekologiya-1990553977.html

анапа

керченский пролив

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, цены на нефть, анапа, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе