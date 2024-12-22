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Продукты из польской гумпомощи было невозможно есть, заявил беженец - РИА Новости, 22.12.2024
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04:20 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/produkty-1990668983.html
Продукты из польской гумпомощи было невозможно есть, заявил беженец
Продукты из польской гумпомощи было невозможно есть, заявил беженец - РИА Новости, 22.12.2024
Продукты из польской гумпомощи было невозможно есть, заявил беженец
Продукты из польской гуманитарной помощи Украине было невозможно есть, привозили непригодную еду, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай в ДНР... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T04:20:00+03:00
2024-12-22T04:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Продукты из польской гуманитарной помощи Украине было невозможно есть, привозили непригодную еду, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай в ДНР Александр. "Давали, конечно, гуманитарку. И раз или два давали от (бизнесмена) Рината Ахмедова, по-моему. Это еще в самом начале войны. Потом прекратилось. Потом гуманитарку давали, иностранная, вроде. Давали такую гуманитарку, польские паштеты, что их кошки кушать не хотели. Их паштеты кушать невозможно. Короче, то, что непригодно", — вспоминает Александр. Польские паштеты, по словам беженца, не ели даже уличные кошки. Среди иностранных консервов чаще всего встречались фасоль и кукуруза, также низкого качества.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301545.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Продукты из польской гумпомощи было невозможно есть, заявил беженец

Беженец из села Весёлый Гай: продукты из польской гумпомощи нельзя было есть

© AP Photo / Efrem LukatskyЖительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕС
Жительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕС - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Продукты из польской гуманитарной помощи Украине было невозможно есть, привозили непригодную еду, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай в ДНР Александр.
"Давали, конечно, гуманитарку. И раз или два давали от (бизнесмена) Рината Ахмедова, по-моему. Это еще в самом начале войны. Потом прекратилось. Потом гуманитарку давали, иностранная, вроде. Давали такую гуманитарку, польские паштеты, что их кошки кушать не хотели. Их паштеты кушать невозможно. Короче, то, что непригодно", — вспоминает Александр.
Польские паштеты, по словам беженца, не ели даже уличные кошки. Среди иностранных консервов чаще всего встречались фасоль и кукуруза, также низкого качества.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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