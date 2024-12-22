https://ria.ru/20241222/prigovor-1990726435.html

"Потребуются годы". В США вынесли приговор украинскому ВПК

"Потребуются годы". В США вынесли приговор украинскому ВПК - РИА Новости, 22.12.2024

"Потребуются годы". В США вынесли приговор украинскому ВПК

Украина, ожидая сокращения оружейных поставок после смены власти в США, делает ставку на производство собственных БПЛА, но и в этом проигрывает России, сообщает РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:53:00+03:00

2024-12-22T18:53:00+03:00

2024-12-22T18:53:00+03:00

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россия

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михаил федоров

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украина, ожидая сокращения оружейных поставок после смены власти в США, делает ставку на производство собственных БПЛА, но и в этом проигрывает России, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Ян Ловетт."После того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в январе, поток оружия из США может иссякнуть, что только усилит зависимость Украины от своих стартапов в области оборонных технологий", — пишет он.Как отмечает WSJ, Киев не может сравниться с Москвой в объемах оружейного производства, не в состоянии обеспечить оборонной отрасли уровень господдержки, сравнимый с российским, и сильно зависит от поставок с Запада, а теперь еще и от частных компаний, которые в основном занимаются производством беспилотников.Не получая денег от государства, предприниматели рассчитывают на сторонние вложения, но западных инвесторов, готовых рискнуть своими деньгами ради такой цели, совсем мало. В качестве примера WSJ приводит данные с украинской платформы Brave1, созданной для привлечения капитала в местные оборонные стартапы: на недавно проведенной там конференции из тысячи человек в аудитории только четверо подняли руки, когда их спросили, выписывали ли они чек украинской оружейной компании.При этом себестоимость украинского оружия постоянно растет. "Постоянные отключения электричества и работающие генераторы увеличивают затраты. Многие владельцы недвижимости не соглашаются сотрудничать с производителями дронов из опасений, что их объекты станут целью для российских ударов", - говорится в материале.Что касается боевого применения, то непрерывно совершенствующиеся российские беспилотные системы и средства РЭБ делают украинские разработки бесполезными одну за другой. "Это гонка, и не многие компании способны выдержать такой темп", - приводит издание слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.По мнению журналиста WSJ, в таких условиях Украине потребуются еще годы и миллиарды долларов, чтобы создать оружейную промышленность масштаба России.Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Он также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, назвав это плохим решением, которое можно пересмотреть.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241221/svo-1990591157.html

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технологии, украина, россия, сша, михаил федоров, владимир зеленский, дональд трамп, нато