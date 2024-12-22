https://ria.ru/20241222/prezident-1990712557.html

Президент Румынии назвал сроки назначения нового премьер-министра

Президент Румынии назвал сроки назначения нового премьер-министра - РИА Новости, 22.12.2024

Президент Румынии назвал сроки назначения нового премьер-министра

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что назначение нового премьер-министра состоится после утверждения председателей обеих палат парламента. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:11:00+03:00

2024-12-22T16:11:00+03:00

2024-12-22T16:11:00+03:00

в мире

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нато

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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что назначение нового премьер-министра состоится после утверждения председателей обеих палат парламента. Йоханнис в воскресенье проводит консультации с парламентскими партиями для выдвижения кандидата на пост премьера страны. "Я пригласил парламентские партии для консультаций по формированию правительства. Проевропейская коалиция, состоящая из PSD, PNL, UDMR и представителей меньшинств, сообщила, что переговоры о создании устойчивой правительственной коалиции близки к завершению. Я оптимистично настроен: сразу после голосования за председателей обеих палат парламента смогу представить кандидатуру на пост премьер-министра", - сказал он на брифинге, который транслировался в социальных сетях. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), "Союз спасения Румынии" (USR), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств 4 декабря подписали резолюцию, в которой они обязуются создать коалицию в парламенте. Лидер PSD премьер Марчел Чолаку заявил в четверг, что его партия вышла из переговоров, но уже в пятницу он пригласил на консультации лидеров PNL, UDMR и группу депутатов представителей национальных меньшинств, партию USR, лидер которой Елена Ласкони баллотировалась в президенты, из переговоров исключили. Для создания правящей коалиции в парламенте Румынии нужно минимум 234 голоса. У PSD, PNL, UDMR и группы национальных меньшинств есть 244 мандата. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Ранее Йоханнис заявлял, что новую дату выборов главы государства должно будет назначить новое правительство. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря.

https://ria.ru/20241212/rumynija-1988716523.html

https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1987077235.html

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в мире, румыния, клаус йоханнис, марчел чолаку, нато