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Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 22.12.2024 (обновлено: 05:59 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/podvig-1990670747.html
Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая
Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая - РИА Новости, 22.12.2024
Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая
Российский боец героически отстреливался от ВСУ до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Александр. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:33:00+03:00
2024-12-22T05:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Российский боец героически отстреливался от ВСУ до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Александр.Мужчину эвакуировали российские военнослужащие, вошедшие в село Веселый Гай 14 декабря. По дороге группа забрала тело российского бойца, героически погибшего при освобождении населенного пункта. "Потом мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского. Он до последнего патрона отстреливался. Ему попребивало уже ноги, он снял с себя ботинки, сам себе оказывал медицинскую помощь, перемотал, отстреливался до последнего патрона, держал, не сдавался. И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер", — рассказал о подвиге российского бойца Александр.
https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая

При освобождении Веселого Гая боец ВС России отстреливался до последнего патрона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Российский боец героически отстреливался от ВСУ до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Александр.
Мужчину эвакуировали российские военнослужащие, вошедшие в село Веселый Гай 14 декабря. По дороге группа забрала тело российского бойца, героически погибшего при освобождении населенного пункта.
"Потом мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского. Он до последнего патрона отстреливался. Ему попребивало уже ноги, он снял с себя ботинки, сам себе оказывал медицинскую помощь, перемотал, отстреливался до последнего патрона, держал, не сдавался. И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер", — рассказал о подвиге российского бойца Александр.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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