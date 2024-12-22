https://ria.ru/20241222/podvig-1990670747.html

Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая

Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая - РИА Новости, 22.12.2024

Беженец рассказал о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая

Российский боец героически отстреливался от ВСУ до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Александр. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:33:00+03:00

2024-12-22T05:33:00+03:00

2024-12-22T05:59:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Российский боец героически отстреливался от ВСУ до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Александр.Мужчину эвакуировали российские военнослужащие, вошедшие в село Веселый Гай 14 декабря. По дороге группа забрала тело российского бойца, героически погибшего при освобождении населенного пункта. "Потом мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского. Он до последнего патрона отстреливался. Ему попребивало уже ноги, он снял с себя ботинки, сам себе оказывал медицинскую помощь, перемотал, отстреливался до последнего патрона, держал, не сдавался. И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер", — рассказал о подвиге российского бойца Александр.

https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины