Идеи новогодних поделок для детсада и школы
© Depositphotos.com / pressmasterНовогодние поделки
© Depositphotos.com / pressmaster
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Преддверие Нового года — время теплых семейных вечеров. Когда как не в эту пору вместе декорировать дом и мастерить украшения своими руками. Идеи и фото красивых новогодних поделок, которые подойдут также для детсада и школы, а также инструкции по изготовлению — в материале РИА Новости.
Новогодние поделки
Цветная бумага и картон, ватные диски и палочки, коктейльные трубочки, салфетки и бумажные тарелки, шишки и ветки деревьев, пластиковые бутылки, ткани, нитки, пластилин, бусины — все эти подручные материалы легко превратить в новогоднюю поделку для дома, конкурса в детском саду или школе.
© Pexels / Laura JamesНовогодние поделки
© Pexels / Laura James
Новогодние поделки
В садик
В преддверии Нового года или Пасхи воспитатели в саду дают детям задание сделать дома праздничную поделку своими руками. И у большинства мам и пап возникает множество вопросов — какую поделку или композицию выбрать, из чего и как ее делать и так далее.
"Совместное творчество позволяет не только развивать фантазию малышей, воображение и эстетический вкус, но и способствует сплочению семьи. В процессе работы у дошкольников улучшаются познавательные способности, мелкая моторика и образное мышление, — говорит педагог-психолог Любовь Столярова. — Родители должны быть рядом: вместе обсуждать ту или иную идею, воплощать ее, помогать и направлять дочерей и сыновей, следить за техникой безопасности при работе с ножницами".
© Pexels / cottonbroМама с дочкой
© Pexels / cottonbro
Мама с дочкой
В школу
Младшим школьникам, в сравнении с детсадовцами, уже свойственна определенная усидчивость. Они, как правило, могут справиться с поставленной задачей самостоятельно, смастерить новогоднюю поделку или составить целую композицию. Родителям в этом случае остается лишь контролировать процесс. Конечно, если у ребенка что-то не получается, нужно помочь, подсказать, но не делать все за него.
© Pexels / lilartsyНовогодняя поделка
© Pexels / lilartsy
Новогодняя поделка
Для дома
Можно привлечь детей к украшению дома. Процесс создания снежинок, гирлянд, венков и разных праздничных композиций увлечет детей и взрослых, создаст настроение. Такие поделки при серьезном подходе долго могут радовать глаз, смотреться в интерьере не хуже дизайнерских новогодних игрушек и даже стать настоящей семейной реликвией.
© Pexels / Tim DouglasНовогоднее украшение
© Pexels / Tim Douglas
Новогоднее украшение
На конкурс
Психолог Любовь Столярова советует родителям активно помогать ребенку мастерить новогодние поделки для конкурсов в садике или школе: "Это возможность отвлечься от домашних хлопот и вечной суеты на работе, проникнуться атмосферой праздника и всей семьей создать интересную композицию. Приготовьте горячее какао, лакомства и зовите детей — пора творить вместе и занимать призовые места".
Популярные новогодние поделки
Гирлянды и елочные игрушки, пряничные домики, фигурки снеговиков или символа 2022 года, Тигра — что выбрать, зависит только от фантазии родителей и ребенка. Главное — обычно это не требует серьезных финансовых затрат.
Из бумаги и картона
Цветная бумага и картон — традиционный материал для аппликаций, коллажей и фигур. На них можно создавать узоры ножницами или фигурным дыроколом, складывать различными способами и склеивать. Если вырезание классических снежинок дается ребенку с трудом, можно изготовить своими руками объемные звезды из картона, повесить их на елку или под потолком, над диваном или кроватью, украсить каминную полку.
© Pexels / Lina KivakaНовогодние украшения из бумаги
© Pexels / Lina Kivaka
Новогодние украшения из бумаги
Для работы потребуются:
- плотный картон (один или несколько цветов);
- ножницы, линейка, транспортир;
- циркуль или блюдце;
- простой карандаш;
- клей или двусторонний скотч.
Как сделать:
- 1.На изнаночной стороне цветного картона с помощью циркуля нарисовать круг, можно обвести подходящую по размеру тарелку.
- 2.Соединить карандашом точку на окружности и центр, от линии отмерить угол в 72 градуса и провести еще одну. Нужно начертить пять таких отрезков.
- 3.Все линии соединить так, чтобы образовались лучи звезды. От центра круга к вершинам лучей провести пунктиры.
- 4.Вырезать заготовку по контуру звезды.
- 5.Сложить картон по пунктирам с помощью линейки. Это одна часть звезды.
- 6.Точно так же сделать вторую деталь и склеить их между собой с помощью двустороннего скотча или клея.
Вместе с малышами можно соорудить несложную зимнюю композицию из картона, например сказочный лес. Животных и деревья проще всего вырезать по шаблону.
"Мы всей семьей мастерим новогодних снеговиков. Берем за основу плотный цветной лист бумаги — красный, синий, золотой или зеленый. Нарезаем белые круги разного размера: большой для основания снеговика, средний для тела, маленький для головы. Приклеиваем детали с небольшим заходом друг на друга. Добавляем маленькие кружки — руки и ноги. Лицо рисуем маркером или приклеиваем нос, глаза, рот, вырезанные из цветной бумаги. Колпак можно сделать из фетра. Украсить ватой — это будет снег. Также на сам лист можно добавить блесток, елочек, фейерверков — все зависит от фантазии ребенка", — рассказывает Мария Погораева, руководитель практики FMCG, Fashion&Beauty PR Partner и мама двоих детей.
Из текстиля
Флис, бархат, кружево, атлас — для создания новогодних поделок подойдут любые материалы. Комбинируя разные ткани, можно сделать несложные елочные игрушки своими руками. Удобно использовать готовые выкройки, в качестве наполнителя — вату или синтепон. Украшают текстильные игрушки пуговицами, лентами, бусинами.
© Pexels / Karolina GrabowskaНовогоднее украшение из текстиля
© Pexels / Karolina Grabowska
Новогоднее украшение из текстиля
Из пластиковых бутылок
Соорудить простые, но оригинальные снежинки можно из донышек пластиковых бутылок. Для этого нужно аккуратно отрезать дно бутылки, нанести на выпуклости рисунок — красками или блестками, проделать шилом небольшое отверстие для ленточки или нитки — и все, подвеска для новогодней елки готова.
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Из фоамирана
Фоамиран, который еще называют пластичной замшей, хорошо держит форму, имеет множество оттенков, в том числе глиттерные. Из него получаются стильные елочные украшения, броши, магнитики, банты. Вместе с детьми с помощью пластичной замши можно сделать яркого тигренка — символ Нового года.
Понадобятся оранжевый и черный фоамиран, готовый шаблон, ножницы, клеевой пистолет, черный маркер. Нужно вырезать все необходимые детали, склеить их и дорисовать мордочку.
© PexelsНовогодние украшения
© Pexels
Новогодние украшения
Из шишек
Еловые, сосновые, кедровые, можжевеловые, пихтовые шишки разного размера — замечательный поделочный материал, к тому же абсолютно бесплатный и экологичный. Нужно только заранее собрать и просушить эти дары природы. Требуется немного фантазии и старания, чтобы превратить их в оригинальную новогоднюю поделку.
Вместе с детьми можно покрасить шишки в разные цвета, прикрепить шарики пластилина, блестки. Украсить ими можно упаковки с подарками для родных, близких и друзей. Рождественский венок из сосновых и еловых шишек и веточек будет эффектно смотреться на конкурсе детского творчества в детском саду или школе. А потом его можно будет забрать и повесить дома.
© Pexels / cottonbroНовогоднее украшение из шишек и веточек
© Pexels / cottonbro
Новогоднее украшение из шишек и веточек
Для венка потребуются:
- каркас в форме круга из толстой проволоки, картона, пенопласта;
- шишки, веточки хвойных деревьев;
- клей или тонкая проволока для закрепления элементов;
- краски, блестки, бусины, бантики или шарики для украшения.
Ветки нужно поочередно прикладывать к основе в одном направлении и закреплять, повторяя ее форму. Шишки можно использовать в качестве украшения или собрать всю композицию прямо из них. Готовый венок можно окрасить и покрыть блестками, имитирующими снег, а пустые участки закрыть текстильными бантиками, бусинами или разноцветными шарами.
Из веток
Ветки деревьев — еще один природный материал, который можно использовать для поделок. Их можно покрасить или оставить в первозданном виде, что добавит композиции деревенского очарования и уюта.
Из прутьев и разных по длине веточек, бечевки или лески можно сделать настенную композицию в виде елочки и украсить ее шариками, бантиками, гирляндой или лентами. Это оригинальная альтернатива громоздкой елке. Для такой новогодней поделки лучше брать ровные ветки без сучков, чтобы из них складывался четкий рисунок и задумка легко читалась.
© Pexels / pascal claivazНовогодняя елочка из веток
© Pexels / pascal claivaz
Новогодняя елочка из веток
Из фруктов
Аппетитную новогоднюю композицию можно сделать из цитрусовых и других фруктов: гранатов, киви, яблок, винограда, манго, личи. Их можно собрать в букет, надев на шпажки, или уложить в шляпную коробку или корзинку, дополнить веточками хвои и преподнести в качестве новогоднего презента родным и близким.
© Depositphotos.com / JuliaLototskayaУкрашение на Рождество
© Depositphotos.com / JuliaLototskaya
Украшение на Рождество
Из фетра
Фетр прекрасно подходит для создания новогодних поделок за счет своей податливости и богатой цветовой гамме. Из него шьют рождественские сапожки и колпаки, игрушки на елку и броши. Можно вместе с детьми сделать миниатюрную елочку из конуса и кружков фетра, забавного тигренка. Или игрушку, которую можно не только поставить на полку, но и пришить на теплые вязаные носки в качестве декоративного элемента.
© Pexels / cottonbroДед Морозы из фетра на носках
© Pexels / cottonbro
Дед Морозы из фетра на носках
Из ватных дисков
Очень простой вариант для поделки с малышами — снеговик из ватных дисков, приклеенных на лист. Также эффектно будет смотреться белоснежная елка. Для этого берут картонный конус и прикрепляют сложенные ватные диски рядами до самой верхушки.
С помощью этого же материала можно сделать своими руками рождественского ангела. Из центра ватного диска формируют шарик и завязывают его ниткой, получается голова. Из двух других дисков вырезают крылья. Еще один складывают так, чтобы получилось платье. К нему прикрепляют сзади крылья и украшают золотым контуром или пайетками.
© Depositphotos.com / dmikwiat@gmail.comАнгелочек из ватных дисков
© Depositphotos.com / dmikwiat@gmail.com
Ангелочек из ватных дисков
Из пластилина
Снеговика можно сделать и из пластилина, причем это тоже будет под силу даже самому юному мастеру. Достаточно скатать три разных по размеру шарика из пластилина, прикрепить руки, оформить лицо и не забыть про головной убор.
Простые, но милые зверушки получаются из шишек, пластилина и веточек деревьев — медвежата, пингвины, олени, белочки и ежики. А если привязать к ним ленточку или веревочку из джута, получается елочная игрушка. На Пасху можно своими руками слепить с детьми пасхального зайца и корзину с цветными яйцами.
© Pexels / MonsteraПоделка из пластилина
© Pexels / Monstera
Поделка из пластилина
Из проволоки
Из проволоки можно сделать волшебные палочки для маленьких волшебников, придумать историю о чудесах в новогоднюю ночь, а может быть, вместе исполнить чью-то маленькую мечту.
Для изготовления волшебной палочки понадобится взять обычную проволоку и сделать основание в виде звездочки и рукоятку, обмотать это все мишурой. Или использовать синельную проволоку любого оттенка. Она отлично гнется и безопасна для детей.
© Pexels / MonsteraВолшебная палочка
© Pexels / Monstera
Волшебная палочка
Из дерева
Для создания разнообразных композиций в качестве фона или основы отлично подойдет спил дерева, а для совместного раскрашивания с детьми можно взять фигурки-заготовки. Такие поделки, кроме прочего, всегда выигрышно смотрятся в новогоднем убранстве дома.
© Pexels / Laura JamesПоделка из дерева
© Pexels / Laura James
Поделка из дерева
Фото поделок на Новый год
© Pexels / Ma Boîte A PhotosНовогодние украшения
© Pexels / Ma Boîte A Photos
Новогодние украшения
© Pexels / Karolina GrabowskaНовогодние украшения
© Pexels / Karolina Grabowska
Новогодние украшения
© Pexels / Laura JamesНовогодние украшения
© Pexels / Laura James
Новогодние украшения
© Pexels / freestocks.orgНовогодние украшения
© Pexels / freestocks.org
Новогодние украшения
© Pixabay / pasja1000Новогодние украшения
© Pixabay / pasja1000
Новогодние украшения