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Писториус сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.12.2024
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14:50 22.12.2024 (обновлено: 19:14 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/pistorius-1990704081.html
Писториус сделал дерзкое заявление о России
Писториус сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.12.2024
Писториус сделал дерзкое заявление о России
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал свою страну готовиться противостоять якобы угрозе со стороны России, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:50:00+03:00
2024-12-22T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал свою страну готовиться противостоять якобы угрозе со стороны России, пишет немецкое издание Die Welt.&quot;Мы должны подготовиться, чтобы &lt;...&gt; уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будем игнорировать эту проблему, &lt;...&gt; то меньшей она не станет, а лишь большей&quot;, — приводят журналисты слова немецкого политика.В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в пятницу заявлял, что НАТО продолжает готовиться к вооруженному конфликту с Россией и агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны.
https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990698698.html
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россия, германия, москва, борис писториус, александр грушко, нато, в мире
Россия, Германия, Москва, Борис Писториус, Александр Грушко, НАТО, В мире
Писториус сделал дерзкое заявление о России

Писториус призвал Германию готовиться противостоять угрозе со стороны России

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал свою страну готовиться противостоять якобы угрозе со стороны России, пишет немецкое издание Die Welt.
«

"Мы должны подготовиться, чтобы <...> уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будем игнорировать эту проблему, <...> то меньшей она не станет, а лишь большей", — приводят журналисты слова немецкого политика.

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В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в пятницу заявлял, что НАТО продолжает готовиться к вооруженному конфликту с Россией и агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны.
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РоссияГерманияМоскваБорис ПисториусАлександр ГрушкоНАТОВ мире
 
 
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