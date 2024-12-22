https://ria.ru/20241222/peskov-1990734201.html

Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо

Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо - РИА Новости, 22.12.2024

Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:53:00+03:00

2024-12-22T19:53:00+03:00

2024-12-22T19:55:00+03:00

владимир путин

роберт фицо

дмитрий песков

политика

россия

словакия

москва

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят международные вопросы и транзит российского газа, но подчеркнул, что конкретная повестка встречи будет известна только после завершения переговоров.Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один"."Разумеется, конечно, это можно с легкостью предположить. Но что именно - конечно, нужно дождаться уже окончания встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, можно ли предположить, что Путин и Фицо обсудят все вопросы международной повестки и транзит российского газа.Представитель Кремля отметил, что не знает, какие вопросы будут обсуждаться в первую очередь.Комментарий Пескова опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20241222/peregovory-1990730481.html

россия

словакия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков, политика, россия, словакия, москва