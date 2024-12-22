https://ria.ru/20241222/peskov-1990734201.html
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо - РИА Новости, 22.12.2024
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:53:00+03:00
2024-12-22T19:53:00+03:00
2024-12-22T19:55:00+03:00
владимир путин
роберт фицо
дмитрий песков
политика
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словакия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят международные вопросы и транзит российского газа, но подчеркнул, что конкретная повестка встречи будет известна только после завершения переговоров.Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один"."Разумеется, конечно, это можно с легкостью предположить. Но что именно - конечно, нужно дождаться уже окончания встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, можно ли предположить, что Путин и Фицо обсудят все вопросы международной повестки и транзит российского газа.Представитель Кремля отметил, что не знает, какие вопросы будут обсуждаться в первую очередь.Комментарий Пескова опубликован в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20241222/peregovory-1990730481.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Словакия, Москва
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо
Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит газа