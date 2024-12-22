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Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо - РИА Новости, 22.12.2024
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19:53 22.12.2024 (обновлено: 19:55 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/peskov-1990734201.html
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо - РИА Новости, 22.12.2024
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:53:00+03:00
2024-12-22T19:55:00+03:00
владимир путин
роберт фицо
дмитрий песков
политика
россия
словакия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят международные вопросы и транзит российского газа, но подчеркнул, что конкретная повестка встречи будет известна только после завершения переговоров.Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один"."Разумеется, конечно, это можно с легкостью предположить. Но что именно - конечно, нужно дождаться уже окончания встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, можно ли предположить, что Путин и Фицо обсудят все вопросы международной повестки и транзит российского газа.Представитель Кремля отметил, что не знает, какие вопросы будут обсуждаться в первую очередь.Комментарий Пескова опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков, политика, россия, словакия, москва
Владимир Путин, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Словакия, Москва
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо

Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит газа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят международные вопросы и транзит российского газа, но подчеркнул, что конкретная повестка встречи будет известна только после завершения переговоров.
Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один".
«
"Разумеется, конечно, это можно с легкостью предположить. Но что именно - конечно, нужно дождаться уже окончания встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, можно ли предположить, что Путин и Фицо обсудят все вопросы международной повестки и транзит российского газа.
Представитель Кремля отметил, что не знает, какие вопросы будут обсуждаться в первую очередь.
Комментарий Пескова опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Встреча Путина с премьер-министром Словакии Фицо в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным
Вчера, 19:27
 
Владимир ПутинРоберт ФицоДмитрий ПесковПолитикаРоссияСловакияМосква
 
 
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