https://ria.ru/20241222/peskov-1990732866.html

Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков

Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков - РИА Новости, 22.12.2024

Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков

Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:39:00+03:00

2024-12-22T19:39:00+03:00

2024-12-22T19:55:00+03:00

москва

роберт фицо

словакия

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве."Несколько дней тому назад", - сказал Песков, отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о том, когда бы запланирован визит Фицо в Москву.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста

https://ria.ru/20241222/peregovory-1990730481.html

москва

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, роберт фицо, словакия, россия, дмитрий песков, владимир путин