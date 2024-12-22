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Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков - РИА Новости, 22.12.2024
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19:39 22.12.2024 (обновлено: 19:55 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/peskov-1990732866.html
Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков
Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков - РИА Новости, 22.12.2024
Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков
Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:39:00+03:00
2024-12-22T19:55:00+03:00
москва
роберт фицо
словакия
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве."Несколько дней тому назад", - сказал Песков, отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о том, когда бы запланирован визит Фицо в Москву.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста
https://ria.ru/20241222/peregovory-1990730481.html
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москва, роберт фицо, словакия, россия, дмитрий песков, владимир путин
Москва, Роберт Фицо, Словакия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил Песков

Песков сообщил, что визит Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В воскресенье вечером президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве.
«
"Несколько дней тому назад", - сказал Песков, отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о том, когда бы запланирован визит Фицо в Москву.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста
Встреча Путина с премьер-министром Словакии Фицо в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным
Вчера, 19:27
 
МоскваРоберт ФицоСловакияРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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