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Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку - РИА Новости, 22.12.2024
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15:02 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/peskov-1990705548.html
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку - РИА Новости, 22.12.2024
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:02:00+03:00
2024-12-22T15:02:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и тем самым забирали его у своих коллег. В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, пресс-секретарь главы государства несколько раз призывал журналистов не выкрикивать вопросы с места и уважать коллег, не задавая несколько вопросов подряд. Тем не менее, Путин не оставил без внимания ни один обращенный к нему вопрос. "Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них, он крал время своего коллеги. Это, конечно, такой эгоизм. Я не знал, что журналисты такие эгоистичные", - с улыбкой сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, каково ему быть "злым полицейским". "Но, с другой стороны, это же пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия", - добавил представитель Кремля. Видео выложено в телеграмм-канале журналиста. Также Песков прокомментировал вопрос о том, что были такие региональные журналисты, которые во время пресс-конференции получали возможность обратиться к президенту, но просто вставали и хвалили местную власть в своем субъекте. "Есть такие, но и были те, кто задавал достаточно серьезные вопросы", - заметил Песков.
https://ria.ru/20241219/konferentsiya-1990166013.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку

Песков: некоторые журналисты на прямой линии Путина злоупотребляли временем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и тем самым забирали его у своих коллег.
В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, пресс-секретарь главы государства несколько раз призывал журналистов не выкрикивать вопросы с места и уважать коллег, не задавая несколько вопросов подряд. Тем не менее, Путин не оставил без внимания ни один обращенный к нему вопрос.
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"Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них, он крал время своего коллеги. Это, конечно, такой эгоизм. Я не знал, что журналисты такие эгоистичные", - с улыбкой сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, каково ему быть "злым полицейским".
"Но, с другой стороны, это же пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия", - добавил представитель Кремля. Видео выложено в телеграмм-канале журналиста.
Также Песков прокомментировал вопрос о том, что были такие региональные журналисты, которые во время пресс-конференции получали возможность обратиться к президенту, но просто вставали и хвалили местную власть в своем субъекте. "Есть такие, но и были те, кто задавал достаточно серьезные вопросы", - заметил Песков.
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