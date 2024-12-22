https://ria.ru/20241222/peskov-1990705548.html
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку - РИА Новости, 22.12.2024
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:02:00+03:00
2024-12-22T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и тем самым забирали его у своих коллег. В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, пресс-секретарь главы государства несколько раз призывал журналистов не выкрикивать вопросы с места и уважать коллег, не задавая несколько вопросов подряд. Тем не менее, Путин не оставил без внимания ни один обращенный к нему вопрос. "Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них, он крал время своего коллеги. Это, конечно, такой эгоизм. Я не знал, что журналисты такие эгоистичные", - с улыбкой сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, каково ему быть "злым полицейским". "Но, с другой стороны, это же пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия", - добавил представитель Кремля. Видео выложено в телеграмм-канале журналиста. Также Песков прокомментировал вопрос о том, что были такие региональные журналисты, которые во время пресс-конференции получали возможность обратиться к президенту, но просто вставали и хвалили местную власть в своем субъекте. "Есть такие, но и были те, кто задавал достаточно серьезные вопросы", - заметил Песков.
https://ria.ru/20241219/konferentsiya-1990166013.html
https://ria.ru/20241220/kotyukov-1990412149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку
Песков: некоторые журналисты на прямой линии Путина злоупотребляли временем
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и тем самым забирали его у своих коллег.
В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, пресс-секретарь главы государства несколько раз призывал журналистов не выкрикивать вопросы с места и уважать коллег, не задавая несколько вопросов подряд. Тем не менее, Путин не оставил без внимания ни один обращенный к нему вопрос.
"Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них, он крал время своего коллеги. Это, конечно, такой эгоизм. Я не знал, что журналисты такие эгоистичные", - с улыбкой сказал Песков
в интервью журналисту Павлу Зарубину
в ответ на вопрос, каково ему быть "злым полицейским".
"Но, с другой стороны, это же пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия", - добавил представитель Кремля. Видео выложено в телеграмм-канале журналиста.
Также Песков прокомментировал вопрос о том, что были такие региональные журналисты, которые во время пресс-конференции получали возможность обратиться к президенту, но просто вставали и хвалили местную власть в своем субъекте. "Есть такие, но и были те, кто задавал достаточно серьезные вопросы", - заметил Песков.