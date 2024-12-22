https://ria.ru/20241222/peskov-1990705548.html

Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку

Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку - РИА Новости, 22.12.2024

Песков объяснил, почему на прямой линии Путина призывал СМИ к порядку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:02:00+03:00

2024-12-22T15:02:00+03:00

2024-12-22T15:02:00+03:00

россия

дмитрий песков

павел зарубин

политика

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в ходе пресс-конференции главы государства призывал журналистов к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и тем самым забирали его у своих коллег. В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, пресс-секретарь главы государства несколько раз призывал журналистов не выкрикивать вопросы с места и уважать коллег, не задавая несколько вопросов подряд. Тем не менее, Путин не оставил без внимания ни один обращенный к нему вопрос. "Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них, он крал время своего коллеги. Это, конечно, такой эгоизм. Я не знал, что журналисты такие эгоистичные", - с улыбкой сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, каково ему быть "злым полицейским". "Но, с другой стороны, это же пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия", - добавил представитель Кремля. Видео выложено в телеграмм-канале журналиста. Также Песков прокомментировал вопрос о том, что были такие региональные журналисты, которые во время пресс-конференции получали возможность обратиться к президенту, но просто вставали и хвалили местную власть в своем субъекте. "Есть такие, но и были те, кто задавал достаточно серьезные вопросы", - заметил Песков.

https://ria.ru/20241219/konferentsiya-1990166013.html

https://ria.ru/20241220/kotyukov-1990412149.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024