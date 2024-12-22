https://ria.ru/20241222/peskov-1990694300.html
Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги
Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги - РИА Новости, 22.12.2024
Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Павлу Зарубину рассказал, что его... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:34:00+03:00
2024-12-22T12:34:00+03:00
2024-12-22T16:01:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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политика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Павлу Зарубину рассказал, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, задавший вопрос на прямой линии Владимиру Путину."Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос", — сказал он. При этом пресс-секретарь не исключил, что Путин может посмотреть ролики блогера после их диалога.Песков также рассказал, что посмотрел видеоролики Влада Бумаги, но не понял, почему он такой популярный. По словам пресс-секретаря, это поколенческая проблема. Владу Бумаге удалось задать свой вопрос главе государства на прямой линии. Он был посвящен замедлению YouTube. Президент рассказал, что по большей части это связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время — видеохостинг нарушил законы, в связи с чем Роскомнадзор предъявил ему обоснованные претензии, добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ответы Путина на вопросы блогера Влада Бумаги
В беседе – о том, псевдоним это или реальная фамилия блогера, зачем замедляют YouTube в России и чувстве ответственности перед детьми.
2024-12-22T12:34
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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Политика
Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги
Песков допустил, что Путин посмотрит ролики блогера Бумаги после его вопроса