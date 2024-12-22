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Врач предупредил об опасности длительных перегрузок перед Новым годом

Врач предупредил об опасности длительных перегрузок перед Новым годом - РИА Новости, 22.12.2024

Врач предупредил об опасности длительных перегрузок перед Новым годом

Длительные перегрузки перед Новым годом могут оказывать значительное влияние на ментальное здоровье, в частности привести к эмоциональному выгоранию, снижению... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T03:15:00+03:00

2024-12-22T03:15:00+03:00

2024-12-22T03:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Длительные перегрузки перед Новым годом могут оказывать значительное влияние на ментальное здоровье, в частности привести к эмоциональному выгоранию, снижению работоспособности, ухудшению настроения, раздражительности и даже депрессии, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк. "Длительные перегрузки перед Новым годом действительно могут оказывать значительное влияние на ментальное здоровье. Подготовка к праздникам часто сопровождается повышенным уровнем стресса. Люди испытывают давление от необходимости завершить все дела до конца года, купить подарки, организовать мероприятия и так далее. Это может привести к чувству тревоги, раздражительности и даже депрессии", - рассказал Костюк. По его словам, длительная работа без отдыха, недостаток сна и неправильное питание также могут негативно сказаться на физическом состоянии организма, что, в свою очередь, влияет на психику. Усталость и недосып снижают способность справляться со стрессовыми ситуациями. "Ожидания общества относительно того, как должны проходить праздники, могут создавать дополнительное напряжение. Например, необходимость соответствовать определённым стандартам праздника, общаться с большим количеством людей или участвовать в мероприятиях, которые не приносят удовольствия. Праздники часто связаны с большими расходами, что может вызывать финансовые проблемы у некоторых людей. Это также является источником стресса и беспокойства", - рассказал Костюк. Психиатр добавил, что для тех, кто проводит праздники в одиночестве, этот период может быть особенно трудным. Чувство изоляции и отсутствие поддержки могут усугубить депрессивные состояния. В новогодний период многие люди употребляют алкоголь больше обычного. Это может усилить негативные эмоции и ухудшить общее состояние здоровья. Изменения в распорядке дня, такие бессонные ночи, отсутствие режима питания и сна, могут нарушить биологические часы организма, что также сказывается на психике. "В целом, длительные перегрузки перед Новым годом могут привести к эмоциональному выгоранию, снижению работоспособности, ухудшению настроения и другим проблемам с ментальным здоровьем. Важно помнить о необходимости заботиться о себе, находить время для отдыха и поддерживать баланс между работой и личной жизнью", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, есть способы быстрой перезагрузки, которые помогут восстановить силы и улучшить настроение даже при ограниченном свободном времени. Например, по возможности короткий дневной сон, релаксационные и дыхательные упражнения, физическая активность, музыка, чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми. А также теплый душ или ванна, планирование и организация времени, и здоровый образ жизни в целом. "Такие действия как украшение дома и установка ёлки могут сыграть важную роль в создании положительных эмоций и снижении уровня стресса в преддверии Нового года. Таким образом происходит создание праздничной атмосферы, что помогает людям настроиться на позитивный лад. Яркие огни, мишура, гирлянды и другие украшения вызывают ассоциации с детством и радостными воспоминаниями, что способствует повышению настроения. Совместное украшение ёлки и дома может стать семейной традицией, которая объединяет членов семьи и дарит ощущение душевного тепла", - отметил Костюк.

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общество, москва, георгий костюк, новый год